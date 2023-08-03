السعودية .. قرار عاجل من وزارة الطاقة بشأن إنتاج البترول



أفادت وزارة الطاقة السعودية بانها ستعمل على تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد ذكر مصدر مسؤول بالوزارة إنه بعد تمديد الخفض سيكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.