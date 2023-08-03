عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الصحة السعودية يخص أطفال المملكة

السعودية علم
السعودية علم

 

وجهت وزارة الصحة السعودية نداءا الي الجميع بضرورة   التأكيد على سرعة توثيق تطعيمات الأطفال، وتحويل الكارت الورقي للتطعيمات إلى إلكتروني؛ تفاديًا لفقدانه وتلفه وتسهيلًا للوصول له بكل سهولة والرجوع إليه في أي وقت، خاصة وأن توثيقه مرتبط بفحص اللياقة الخاص بالمدارس‎.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد بينت  "الصحة" أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية.‎

وكانت الوزارة قد سبق وأن جددت أيضًا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق "صحتي".

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة توثيق التطعيمات؛ وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة، بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكارت التطعيمات الورقي وستظهر الشهادة في تطبيق "صحتي".

يُذكر أن "صحتي" هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

ابتعدوا عن القيادة.. تحذير عاجل من الصحة السعودية لمواطنيها

احذروا التعرض لموجات الحر الشديدة.. بيان عاجل من الصحة السعودية لمواطنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من السعودية بشأن دخول البريطانيين المملكة

السعودية.. ضبط أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة قبل تهريبها

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ