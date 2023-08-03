عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم 75 جنيها عن السيارات من 1300-1600 CC بقانون المرور

سيارات
سيارات

حدد قانون المرور نسبة زيادة الرسوم والضرائب على السيارات سنويا، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة زيادة الرسوم والضرائب على السيارات سنويا.

زيادة الرسوم

حدد قانون المرور فئات الرسوم والضرائب على السيارات بحيث تزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

نصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي -  والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور :

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (التوك توك).
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

الرسوم الضرائب السيارات زيادة الرسوم قانون المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ