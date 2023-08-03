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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السعودية.. روسيا تعلن خفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا

النفط الروسي
النفط الروسي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، اليوم الخميس تمديد إجراءات خفض صادرات النفط إلى سبتمبر بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك: "في إطار جهد لتحقيق التوازن في السوق، ستواصل روسيا طوعا خفض الإمدادات لأسواق النفط في سبتمبر، الآن بواقع 300 ألف برميل يوميا ، من خلال خفض الصادرات بالكمية المحددة".

في وقت سابق، أعلنت روسيا عن تقييد طوعي للصادرات، ولكن لشهر أغسطس، وكان حجم هذا الخفض أعلي من 500 ألف برميل في اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الطاقة السعودية بانها ستعمل على تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

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وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فقد ذكر مصدر مسؤول بالوزارة إنه بعد تمديد الخفض سيكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

النفط صادرات النفط روسيا

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