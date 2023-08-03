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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق مباراة الأهلي والمصري.. شوبير يشارك جمهوره لقطة إنسانية لنجله

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير لقطة إنسانية لنجله مصطفى شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و ظهر مصطفي شوبير وهو يدعم شابا على كرسي متحرك  قبل انطلاق مباراة  الأهلي  والمصري البورسعيدي .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة
تنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السادسة مساء على ملعب “برج العرب”، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري
التقى الأهلي والمصري في 149 مباراة في مختلف المسابقات، فاز الأهلي في 87 مباراة مقابل 25 انتصارا للمصري، بينما كان التعادل حاضرا في 37 لقاء، واعتبار المصري فائزا في مباراة لقاء لانسحاب الأهلي من النسخة الماضية من بطولة كأس الرابطة.

شوبير مصطفى شوبير حارس المرمي مصطفي شوبير الإعلامي أحمد شوبير الاهلي و المصري

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