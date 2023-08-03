للمرة الأولى في تاريخها.. تركيا تعين أول امرأة بمنصب أميرال بحري

عينت تركيا امرأة أميرالاً للمرة الأولى في تاريخ القوات البحرية التركية، عقب اجتماع المجلس العسكري الأعلى، الذي عقد اليوم الخميس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأناضول، ستصبح العقيد ركن، كوكجن فيرات، عميدًا خلفيًا في القوات البحرية التركية.

جاء القرار بعد الاجتماع المغلق الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

خلال نفس الأجتماع، عين المجلس العسكري الأعلى، الجنرال متين جوراك رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للجيش التركي.

وحسب وكالة رويترز، فإن جوراك سيكون خليفة ليشار جولر، الذي عينه أردوغان وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة في يونيو.

يعمل الاجتماع كمنصة لوضع جدول الأعمال العسكري التركي وعادة ما يعالج مسائل مثل الترقيات والفصل وقرارات التوظيف الأخرى.