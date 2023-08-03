عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

د فوزي تركي رئيس
د فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 72 عاماً.

وفاة الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على عميق حزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، والذى يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية فى قلوب جميع منتسبى الجامعة إلى جانب كونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص فى بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور فوزى تركى الدور الثاني للشهادة الإعدادية الدور الثاني الإعدادية العامة جامعة كفر الشيخ عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

إعلامي شهير يكشف مخطط كهربا ومحاميه لعدم استفادة الزمالك من فترة الانتقالات

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

رفع 2240 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يهنئ الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

«تعليم كفر الشيخ» تكرّم 235 طالباً من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية

قومي المرأة بكفر الشيخ يهنئ الدكتورة آيات شمس لترقيتها أستاذاً للآثار الإسلامية

نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية لمرشحي دورات سقارة

محافظ كفر الشيخ يصدر كتاباً دورياً بشأن "عمل الأحد" ويوجه بترشيد الكهرباء

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية: نتطلع إلى الاستفادة من ابتكارات معهد إعادة التأهيل النفسي الفرنسي

إلى الأشواط الإضافية.. 90 دقيقة ساخنة بين الأهلي والمصري تنتهي بالتعادل 1-1

إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

الزمالك يودع البطولة العربية.. رأسية رونالدو تقود النصر للتعادل مع الفارس الأبيض

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

معلول يسجل هدف التعادل في مرمى المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ