جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 72 عاماً.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على عميق حزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، والذى يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية فى قلوب جميع منتسبى الجامعة إلى جانب كونه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص فى بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.