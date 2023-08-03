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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل تاريخي.. إعلان صادم من أمريكا بعد خفض فيتش تصنيفها الائتماني

الأقتصاد الأمريكي
الأقتصاد الأمريكي

قال السناتور الأمريكي، جو مانشين، اليوم الخميس، إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هو “فشل تاريخي” للقيادة في البلاد.

وقال مانشين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية، في بيان، إن ”تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا من قبل فيتش يمثل فشلا تاريخيا للقيادة من قبل كل من الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية”.

وأشار إلى أن فيتش استشهدت على وجه التحديد بتراجع الحوكمة وتآكل التعاون في الحكومة الفيدرالية وتضخم الدين الوطني كأسباب لقرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقال مانشين، إن “قرار فيتش هو تحذير صارخ ويجب عدم تجاهل إشارته”، مشددا على ضرورة تمويل الحكومة ومعالجة الدين الوطني، وإلا فقد تفقد الولايات المتحدة مكانتها كقوة عظمى وثقة حلفائها.

فيتش تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأمريكا إلى AA + من AAA

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وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA، مشيرة إلى التدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وكالة فيتش، إنها وجدت مداعبة بشأن حدود الديون بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في الكونجرس وقراراتهما في اللحظة الأخيرة لتجنب التخلف عن سداد الديون.

أمريكا فيتش

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