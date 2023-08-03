كريستيانو رونالدو بعد التعادل مع الزمالك: لعبنا أمام فريق منظم وقوي

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، عن سعادته بالتعادل مع الزمالك والتأهل لربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان بتعادله مع الزمالك بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة “SSC السعودية” بعد المباراة:"التعادل مهم وكنا نعرف أنه سيمنحنا بطاقة العبور، لعبنا ضد فريق منظم جدًا وصعب".

وأضاف:" أرضية الملعب صعبة والعشب كان مرتفع، عندما يكون العشب بذك الطول لا تلعب بالطريقة التي تريدها".

وزاد:" نتحسن فترة بفترة، لعبنا ضد فريق جيد وصعب لم يجعلنا نلعب بطريقتنا".

وسجل رونالدو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 87 بضربة رأسية رائعة.