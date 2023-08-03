محافظ البحر الأحمر: لدينا أكتر من 200 مكان للغطس.. ويكشف تفاصيل المتحف الغارق

‏قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مشروع متحف الآثار الغارقة تحت الماء، جاء نتيجة للجهد الكبير، وبدأنا التفكير فيه منذ أكثر من ثلاثة سنوات بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "تامر أمين"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، نحن لدينا أكثر من 200 موقع للغطس في محافظة البحر الأحمر، وكانت الفكرة خلق مواقع جديدة للغطس، وهذا له هدفين الهدف الأول تقليل الضغط على الشعب المرجانية في أماكن الغطس المعتادة، وأيضا نقوم بخلق نقاط جديده للغطس في أماكن مختلفة، وأيضا لمضاعفة أعداد السياح.

محافظة البحر الأحمر

‏وأضاف لدينا سياح يأتون إلى محافظة البحر الأحمر مخصوص من أجل رياضة الغطس فقط، وهي رياضة جاذبة جدا للسياح.