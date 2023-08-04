أوبر تعمل على اختراع روبوت دردشة جديد منافس لـ ChatGPT

مع استمرار الزخم والضجة الإعلامية حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي بدأت شرارتها شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مع ChatGPT ، تبحث الشركات كلها حاليا عن طرق لدمج هذه التكنولوجيا في عملها ومنصاتها ومنتجاتها الخاصة لتحسين الخدمة والاستفادة من هذه الشعبية لأنفسهم، أحدث المنضمين لهذه القافلة شركة أوبر.

صرح "دارا خسروشاهي" ، الرئيس التنفيذي لشركة Uber ، لـ وكالة بلومبرج Bloomberg أن الشركة تعمل على برنامج للدردشة الآلية خاص بها، دون الكشف عن تفاصيل محددة قائلا "نحن نعمل على ذلك حاليا".

أوبر

أوبر ليست جديدة تماما على مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث خصصت صفحة كاملة على موقعها على الإنترنت لـ Uber AI ، مع تحديد فرقها المتعددة ومشاريعها المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

في مقابلة بلومبرج ، أكد خسروشاهي على اهتمام الشركة بهذه التقنية، وشارك كيف استفادت أوبر من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تقنيتها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الخوارزميات التي تساعد في تشغيل السيارات.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب صدور تقرير أرباح أوبر للربع الثاني من 2023، والذي شهد أرباح تشغيلية لأول مرة منذ بداية العام مع انخفاض الإيرادات عن المتوقع.

يمكن أن يساعد روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي شركة أوبر في ترسيخ وجودها في السوق ودعم اسمها والاستفادة من زخم النتائج الفصلية الجيدة بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم على التطبيق.

حتى الآن ملامح المشروع الجديد لأوبر غير متضح المعالم ولا نعرف بأي طريقة سوف يستفيد منه المستخدم ومع ذلك ، هناك أيضًا خطر أن تقوم أوبر باستخدام الذكاء الاصطناعي لركوب الموجة فقط وتقليد الشركات الأخرى دون إضافة ميزة فعلية للعميل، على غرار ما فعلته سناب شات مع مشروعها لدمج الذكاء الاصطناعي بمنصتها.

سيعتمد نجاح التطبيق بالدرجة الأولى على مدى تلقي المستخدم للتطبيق الجديد وعلى ما إذا كان برنامج الدردشة الآلي يمكن أن يساعد المستخدمين الذين لديهم مشكلة أو حاجة فعلية.