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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه ChatGPT.. ميتا تطرح برنامج Llama 2 مجانا للجميع

Llama 2
Llama 2

أصبحت برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي هي الشغل الشاغل لكل قطاع التكنولوجيا يتساوى في ذلك الشركات الكبيرة مع الناشئة، الكل يريد ابتكار روبوتات دردشة شبيهة بإمكانيات الإنسان.

وبفضل برامج الدردشة الجديدة وخدمات الذكاء الاصطناعي AI مثل أداة "تشات جي بي تي"  ChatGPT من شركة "أوبن إيه آي" و "بينج" من "مايكروسوفت"  و  Bard من جوجل أصبحت مثل هذه البرامج أكثر شيوعا من أي وقت مضى، وتزداد شعبيتها بقوة. 

LLaMA 2

بمرور الوقت ، تتحسن هذه التقنيات مع إضافة المزيد من الخصائص المميزة والقدرات الجديدة لتلبية احتياجات المستخدمين بالنسبة لأولئك غير المدركين ، فإن روبوتات الدردشة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدعومة بنماذج لغة كبيرة (LLMs) ، واليوم ، أعلنت "ميتا" Meta الشركة الأم المالكة لكل من "فيسبوك" و"انستجرام" و "ثريدز" و "واتس آب" عن إتاحة برنامج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي Llama 2 متاحا مجانا للجميع.

بالنسبة لغير المدركين في فبراير الماضي، عندما أعلن منافسو "ميتا"، كلا من مايكروسوفت و جوجل عن روبوتات المحادثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، طرحت Meta أول إصدار مصغر من الروبوت الخاص بها وأسمته  LLaMA ، ولكن كان يقتصر على الباحثين. لكنها من حلال إطلاق النسخة التالية المحسنة LLaMA 2 ، تجعله مجانيًا لأي شخص.

اختارت Meta شركة Microsoft كشريك لطرح روبوت Llama 2 ، وهو أحدث برنامج يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة LLM سيكون مجاني ومفتوح المصدر. كما يوحي الاسم ، Llama 2 تحسينًا للإصدار الأصلي الذي تم طرح نسخته الأولى منذ بضعة أشهر. 

LLaMA 2

وتمكنت Meta من ضبط النموذج Llama الأولى وإصلاح العديد من الخلل والمشكلات مع إصدار Llama 2 الأحدث. بعد الإعلان عن شراكة بين Meta و Microsoft ، تمت مشاركة العديد من التفاصيل المتعلقة بالمنتج الجديد.

ويمكن لعملاء Microsoft Azure استخدام Llama 2 من خلال كتالوج نموذج Azure AI وتم تحسين LLM للعمل بسلاسة مع برنامج تشغيل "ويندوز" بالإضافة إلى ذلك ، سيتم توفير Llama 2 قريبًا من خلال منصات وخدمات سحابية أخرى مثل AWS و Hugging Face.

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وقالت شركة "ميتا" من خلال صفحتها الرسمية على الويب "نعتقد أن النهج المفتوح هو الطريقة المثلى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التوليدية حيث تتقدم بسرعة فائقة. من خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح ، يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع. 

وأضاف أن منح الشركات والشركات الناشئة ورجال الأعمال والباحثين إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات والأدوات المطورة والحديثة على نطاق واسع من شأنه أن يشكل تحديًا جديدا في عملية بناء أنفسهم، من خلال الدعم الحوسبي الذي قد لا يمكنهم الوصول إليها بطريقة أخرى ، ستفتح هذه الأدوات الجديدة أمامهم عالمًا من الفرص للتجربة والابتكار بطرق مثيرة ، والاستفادة منها اقتصاديًا واجتماعيًا في نهاية المطاف".

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