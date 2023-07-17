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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسالة تخبرك ببدء القنوات.. سارع بتحميل أحدث إصدار من WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

طرحت شركة "ميتا" المالكة لكل من تطبيقات "فيسبوك" و "انستجرام" و "ثريدز" و "واتس آب" إصدار نسخة تجريبية من  WhatsApp  خاص لمستخدمي أندرويد ، يحمل الرقم الكودي 2.23.15.11.

وفقا لتقرير موقع gizchina إحدى الميزات الرئيسية الموجودة في النسخة الجديدة التي ما زالت قيد التطوير وفي مرحلة اختبارية على  WhatsApp  هي خاصية القنوات، التي من خلالها يمكنك الاشتراك في قنوات وتلقي آخر أخبارها، على غرار ما يحدث في تيليجرام و يوتيوب.

WhatsApp 

يمكن للمؤسسات والشركات عمل حساب على واتس آب للعمل كقناة و إرسال تحديثات مهمة إلى مشتركيهم. يمكن للمسؤولين والشخصيات العامة إرسال رسائل نصية بآخر أخبارهم مع الصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي على القنوات. حتى الآن يتم اختبار هذه الميزة حاليًا في كولومبيا وسنغافورة فقط ، ولكن تخطط WhatsApp لتوسيعها لتشمل بلدان أخرى في القريب العاجل.

مع الإصدار 2.23.15.11 beta ، يرى بعض المستخدمين رسالة جديدة تخبرهم عندما بموعد انطلاق القنوات رسميا، وهو ما يعني أن التحديث الجديد سيحمل هذه الميزة الرائعة لمستخدميه، وهو ما يظهر أيضا مدى اهتمام القائمين على تطوير "واتس آب" بجعل القنوات ناجحة وفعالة بشكل خاص.

يعد إصدار 2.23.15.11 beta الجديد من أهم التحسينات والإصدارات في كل تاريخ  WhatsApp حيث لأول مرة يغير من شكله المعتاد ووظائفه التي اعتاد عليها المستخدمين، ليوسع من نطاق خدماته بطريقة تسعد الكثير من العملاء، كما أن الإصدار الأحدث يؤكد التزام "ميتا" بتحسين خدماتها.

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الهدف الذي يسعى إليه مطوروا "واتس آب" هو تزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكنة، وأن يحافظ على مكانته كأفضل تطبيق دردشة فورية والأكثر شعبية في العالم، ميتا مدركة أنه إذا لم تطور من هذا التطبيق ستفقد شعبية وجمهور "واتس آب" بالتدريج لصالح تطبيقات منافسة.

بالإضافة إلى القنوات ، قدم WhatsApp أيضًا ميزات جديدة أخرى في الإصدار 2.23.15.11 بيتا، أبرزها الرموز التعبيرية الجديدة وميزة الأرشيف المعاد تصميمه.

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