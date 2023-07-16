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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يقهر تيليجرام.. دردشة رسمية للحصول على النصائح والحيل

واتساب
واتساب

أعلن فريق واتساب WhatsApp، في وقت سابق من العام الجاري أنه يعمل على ميزة جديدة تسمى "دردشة واتساب الرسمية"، والتي من شأنها أن تسمح لمستخدمي أندرويد وiOS، بالبقاء على اطلاع بآخر التحديثات التي تم تنفيذها في التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع تتبع التطبيق "WaBetaInfo"، تهدف هذه الدردشة الرسمية إلى إبقاء المستخدمين على اطلاع بآخر التحديثات التي يتم إجراؤها على نظام واتساب، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بأحدث إعدادات الأمان التي ينبغي عليهم اعتمادها لحماية حساباتهم.

 

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واجهة دردشة واتساب الرسمية

وفي البداية، كان الوصول إلى هذه الدردشة المحددة مقصورا على بعض المستخدمين، ولكن في نفس الوقت الذي تم فيه إصدار واتساب التجريبي  لنظام أندرويد والذي يحمل الاسم رقم Android 2.23.15.10 على متجر جوجل بلاي، سيتلقى الأشخاص الآن رسالة جديدة من هذه الدردشة.

وكما تظهر لقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo"، واجهة دردشة واتساب الرسمية، مما يجعلها أكثر سهولة لمن يفتحها لأول مرة، وعلى غرار تيليجرام، لا يزال تطبيق واتساب يخطط لإعلامك بما هو جديد من خلال هذه المحادثة من خلال مشاركة النصائح والحيل لجعل التطبيق أفضل.

واجهة دردشة واتساب الرسمية

ولا يزال المستخدمون يتحكمون في هذه المحادثة حيث يمكنهم دائما أرشفة الدردشة الرسمية أو حظرها، الرسالة الأولى تتعلق بالتحقق المكون من خطوتين، وهو أحد أهم الميزات التي تتيح للمستخدمين حماية حساباتهم، وباستخدام التحقق المكون من خطوتين، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك عن طريق اختيار رقم التعريف الشخصي الذي سيُطلب منك بعد رمز التسجيل المكون من 6 أرقام.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد لا يتلقى الجميع هذه الرسالة من واتساب، حيث قد تظل مقصورة على مجموعة مختارة من المستخدمين في الوقت الحالي، بينما أبلغ بعض المستخدمين عن تلقي هذه الرسالة بعد تثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام التشغيل أندرويد رقم Android 2.23.15.10، ومن المحتمل أن يتلقي المستخدمين الذين لديهم الإصدار الثابت من التطبيق نفس الرسالة.

وعلاوة على ذلك، هذه الدردشة ليست حصرية لـ واتساب لنظام أندرويد، حيث قد يبدأ بعض مستخدمي iOS أيضا في تلقي نفس الرسالة اليوم، ويتم طرح دردشة واتساب للبحث الرسمي لمزيد من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث من WhatsApp beta لتطبيق من متجر Google Play، وسيتم طرحه لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

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