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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين يروجان لبيع أدوية مجهولة المصدر على واتس آب

واتس اب
واتس اب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية والتصدى لمحاولات الغش والتدليس .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى بمشاركة الجهات المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بإدارة حساب عبر تطبيق "واتس آب" لترويج وبيع الأدوية وحقن علاج بعض الأمراض بأزيد من السعر الرسمى مُدخلاً الغش والتدليس على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته (عامل بإحدى شركات تجارة الأدوية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزتهما (1044 عبوة مختلفة الأنواع عبارة عن "أمبول حقن لعلاج بعض الأمراض") بدون مستندات تدل على مصدرها وعرضها بأزيد من السعر الرسمى.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات وإدارة الحساب فى ترويج الأدوية والتحصل على المضبوطات من مخازن الشركة محل عمل الأخير لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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