شبيه واتس آب الجديد .. اعرف قائمة المزايا الجديدة لـ Google Chat

رغم نجاح معظم تطبيقات "جوجل" واكتسابها شعبية كبيرة بين المستخدمين ظل تطبيق "جوجل شات" Google Chat يمر بأزمة هوية خاصة في السنوات الأخيرة كما أنه لم يحظ بالنجاح والشهرة الكافية مثل باقي التطبيقات.

تم إطلاق "جوجل شات" في الأصل باسم Hangouts Chat ، وتم تعيينه من قبل الشركة ليكون أداة مراسلة تركز على مراسلات البيزنس والأعمال للتنافس مع تطبيق Slack. ومع ذلك ، كافحت Google لاكتساب عملاء جدد ومستخدمين لتطبيقها وكانت في نهاية المطاف الغلبة لتطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتس آب WhatsApp وتليجرام Telegram.

Google Chat

الآن ، تحاول "جوجل" مرة أخرى بث حياة في تطبيقها للمراسلة الفورية من خلال إعادة تقديمه للجمهور كأداة اتصال تهدف لما أكثر من مراسلات العمل، بل أيضا كأداة مراسلة شخصية. في منشور على مدونة جوجل، أعلنت الشركة عن عدد من الميزات الجديدة المصممة لجعل الدردشة أكثر جاذبية.

إليك في السطور التالية أبرز التعديلات على تطبيق "جوجل شات"

الكتابة الذكية : المعززة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح نص بديل أو كلمات متسقة أكثر مع المعنى المراد واقتراح كلمات ذي صلة بالسياق أثناء الكتابة. هو أمر يقلل في المجمل من الأخطاء النحوية أو الإملائية ، ويمكن أن يساعدك أيضًا في توفير الوقت عند إنشاء الرسائل.

تحرير الرسائل وحذفها : لفترة طويلة كانت هذه الخاصية غير موجودة، لا يمكن إعادة تحرير الرسائل أو حذفها ولكن ستسمح لك أخيرًا جوجل بتعديل الرسائل أو حذفها بعد إرسالها. وهي ميزة أيضا تقلل من الحرج والرسائل المرسلة للشخص الخطأ.

Google Chat

رسائل الاقتباس Quote : تتيح لك هذه الميزة أخذ نص مكتوب من مستخدم آخر ليكون موجود في رسالتك أنت، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لكتابة توضيح للاقتباس أو الرد على نقاط محددة تم طرحها في محادثة.

التحقق من قراءة ما أرسلته : تُظهر لك هذه الميزة المستخدمين الذين قرأوا رسائلك في الدردشة الجماعية وهي شبيهة إلى حد كبير بعلامات الصح الموجودة في واتس آب التي تتحول للون الأزرق عندما تفتحها. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمعرفة ما إذا كان يتم تلقي رسائلك وفهمها.

تضمين الروابط في النص : تتيح لك هذه الميزة وضع رابط في رسائلك وبالتالي يمكنك تحويل صفحة ويب بها معلومات مهمة إلى الشخص المرسل إليه هذا يمكن أن يسهل عليك مشاركة المعلومات مع الآخرين دون الحاجة إلى لصق عناوين URL الطويلة.

إخفاء المحادثات : المحادثة التي لم تتفاعل معها لفترة طويلة من الزمن تختفي تلقائيا وبالتالي تكون قائمة الدردشة لديك أسهل من حيث التنظيم والشكل.

إضافة تطبيقات : تتيح لك هذه الميزة إضافة تطبيقات تابعة لجهات خارجية إلى محادثات الدردشة وهو أمر مفيد من ناحية أدوات الإنتاج ويجعل المحادثات أكثر فاعلية وحيوية.

هذه ليست سوى بعض الميزات الجديدة التي سيتم إتاحتها في تحديث Google Chat. بشكل عام ، يبدو أن "جوجل" تأخذ من ميزات كل التطبيقات الأخرى الشبيهة بها، وأشهرها "واتس آب" و "تليجرام" لتكون أكثر تنافسا.