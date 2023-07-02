بسبب الذكاء الاصطناعي .. جوجل تعتمد شعارا جديدا 3D لنظام أندرويد

في خطوة لم تكن متوقعة، كشفت جوجل Google النقاب عن شعار جديد لنظام تشغيل أندرويد الخاص بها لتعلن بذلك عن بداية مرحلة جديدة في عمر الشركة.

يتميز الشعار المحدث بحروف كبيرة (كابيتال) مع حرف الـ "A" مدبب مع رأس روبوت ثلاثي الأبعاد ، مما يخالف أسلوب التصميم المسطح السابق عليه، مما يكسبه مظهر مختلف وجديد وأكثر حداثة

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كانت تقوم جوجل خلال الآونة الأخيرة بإعادة تصميم شعارات جديدة لكل تطبيقاتها المختلفة لتكون مسطحة مع ألوان Google المميزة ، يبرز شعار Android الجديد بتصميمه الفريد بشكل استثنائي . على الرغم من أنه تم عرضه في الإعلانات على YouTube والعروض التقديمية ، فمن المتوقع أن يتم طرحه رسميا على شاشات إصدار Android 14 في الأشهر المقبلة.

يتناقض دمج الحرف الكبير المدبب "A" مع تفضيل Google السابق للتصميمات المستديرة. ومع ذلك ، فقد عاد الحرفان "n" و "r" إلى شكلهما المستدير ، وهو أقرب ما يكون للشعار الذي اعتمده الشركة بين عامي 2014 و 2019. وبينما اتبعت أيقونات التطبيق اتجاه التصميم المسطح ، تم تحويل الروبوت إلى ثلاثي الأبعاد.

الشعار الجديد يعكس رؤية Google لنظام التشغيل Android ، وجود حرف "A" المدبب البارز مع باقي الأحرف المستديرة يخلق هوية علامة تجارية حديثة ومعبرة.

خلال مؤتمر Google I / O 2023 ، تم عرض روبوت أندرويد في تصميمات مختلفة ، منها على شكل إطارات وكرة الديسكو ، في إشارة إلى مرونة وتنوع النظام الأساسي وطرق استخدامه.

قد يتماشى اعتماد تصميم شعار ثلاثي الأبعاد أيضًا مع تركيز Google المتوقع على الواقع الافتراضي والواقع الممتد (VR / XR). بالتعاون مع كل من سامسونج Samsung و كوالكوم Qualcomm في مشروع الواقع الممتد XR ، هناك شائعات قوية مفادها أن إطلاق سماعة رأس Samsung VR الجديدة ستكون مدعومة ببرنامج Google. يمكن أن تقدم هذه الشراكة بديلاً أقل في التكلفة من نظارة آبل Vision Pro.