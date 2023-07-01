ميزة جديدة من جوجل للتعرف على الصور المفبركة من الحقيقية

مع انتشار برامج الذكاء الاصطناعي والقدرة على فبركة صور وفيديوهات والترويج لها وكأنها حقيقية ، كيف يعرف أي شخص المعلومات الحقيقية من المضللة؟ وكيف يثق في أخبار الويب؟

خلال الآونة الأخيرة انتشرت صور مفبركة لعدد كبير من المشاهير منهم الرئيس الأسبق دونالد ترامب وهو يتم القبض عليه ويقاوم ويصرخ، وإيلون ماسك بملابس غريبة وصور لأشباه توم كروز وكأنها نسخة طبق الأصل منه، وتم الترويج لها على أن هؤلاء يعملون دوبلير له في الأفلام، وكلها صور مصنعة بواسطة برامج ذكاء اصطناعي.

Fact Check Explorer

ونظرًا لأنه من السهل للغاية التقاط أي صورة أو اللعب فيها والإدلاء ببيانات خاطئة عنها عبر الإنترنت ، تقدم جوجل Google ترقية رئيسية ومهمة تواكب العصر إلى Fact Check Explorer التي تضيف ميزة البحث عن الصور.

ما هي أداة Fact Check Explorer؟

Google Fact Check Explorer هي أداة بحث تتيح لك إدخال بضع كلمات مفتاحية أو عبارات للتحقق من مدى صحتها إذا كان لديك بعض الشكوك حول هذا الموضوع. أنشأت Google أدوات التحقق من المعلومات المتداولة كجزء من مبادرة أخبار Google ، وهو برنامج لبناء نظام إخباري أكثر استدامة يتناسب مع الوتيرة السريعة للأخبار عبر الإنترنت مع محاولة الحفاظ على الموثوقية وتحري الدقة.

كانت هذه الأداة واختصارها FCE موجودة منذ بضع سنوات حتى الآن ، ويسمح للمستخدمين بالتحقق من الادعاءات المزيفة التي يصادفونها عبر الإنترنت ولكن كانت واجهتها تتعامل مع النصوص فقط، مما يحد من فائدتها في الاستعلام والتحقق من صحة المعلومات حول الصور.

الآن ، تدعو Google مجتمعها إلى اختبار تجريبي لميزة جديدة تخص البحث في مدى موثوقية الصور والتأكد منها، والمشاركة في اختبار الخاصية الجديدة مفتوحة للجمهور.

تتيح الأداة للمستخدمين تحميل صورة أو وضع رابط لها ، وتحدد ما إذا كانت الصورة تم الاستعلام عنها في الأداة قبل ذلك أم لا، من خلال بحث السياق الذي تعرض من خلاله الصورة، يمكنك معرفة مكان ظهور الصورة على الإنترنت ، وكيف تم ربطها بمواقع مختلفة بمرور الوقت.