احذفها فورا.. جوجل تحذر من 5 تطبيقات خطيرة شائعة على أندرويد

أصدرت جوجل تحذيرا جديدا للملايين من أصحاب هواتف أندرويد، حثتهم فيه بالإسراع وإزالة بعض التطبيقات الشهيرة من أجهزتهم بعد اكتشاف تهديد جديد، يحاول مجرمي الإنترنت من خلاله إصابة مستخدمي الهواتف الذكية بخلل شرير يمكنه سرقة بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بهم.

وبحسسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، فإن التهديد الجديد الذي اكتشفه فريق "ThreatFabric" للأمن السيبراني، يختبئ داخل 5 تطبيقات شائعة على متجر جوجل بلاي، وهو قادر على إصابتها بفيروس حصان طروادة Anatsa المصرفي المرعب، مما يمنح المتسلليم وراء الهجوم سرقة بيانات الاعتماد المصرفية وحق الوصول الكامل إلى الحسابات.

جوجل تحذر من 5 تطبيقات خطيرة شائعة على أندرويد

وفي حين أن هذا الخطأ ليس جديدا في الواقع لأنه يستهدف أجهزة أندرويد منذ عام 2020، ومع ذلك، فقد أصبح البرنامج الضار حاليا أكثر انتشارا ويهدد مستخدمي هواتف أندرويد في مناطق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وقد حذفت جميع التطبيقات التي يستخدمها المتسللون وحظرها بواسطة شركة جوجل ولكن ليس قبل أن يقوم آلاف من مستخدمى هواتف أندرويد بتثبيتها بالفعل.

وفي الواقع، تم تنزيل تطبيق واحد يسمى PDF Viewer - Reader & Editor، أكثر من 10000 مرة قبل حذفه، ويوضح عدد عمليات التنزيل التي حصدها التطبيق عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بالهجوم الخطير.

وفي حالة نجاح الهجوم، يمكن للمتسللين الوصول إلى بيانات مستخدمي أندرويد الحساسة مثل بيانات الاعتماد المالية وتفاصيل بطاقة الائتمان والرصيد ومعلومات الدفع، كما يمكنهم من سرقة بيانات الاعتماد المصرفية ومنحهم حق الوصول الكامل إلى هذه الحسابات حتى يتمكنوا من إجراء تحويلات نقدية دون إذن المالك.

وتتضمن قائمة التطبيقات المحظورة بواسطة جوجل، تطبيقات أندرويد التالية:

- PDF Viewer - Reader & Editor.

- PDF Reader - Edit & View PDF.

- PDF Reader & Editor.

- All Document Reader & Editor.

- All Document Reader and Viewer.