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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب محرك البحث وبلاي ستور.. إجراء عقابي من فرنسا ضد جوجل

فرنسا تغرم جوجل
فرنسا تغرم جوجل

فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية غرامة قدرها مليوني يورو (2.18 مليون دولار) على شركة "جوجل"، معاقبة إياها على النقص في "المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة" في محرك البحث الخاص بها وتحديداً في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات «جوجل بلاي ستور».

ووفقا لـ "يورو نيوز"، فرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2.015 مليون يورو لعدم امتثال "جوجل" للقوانين المتعلقة بـ"المعلومات الخاصة بالمستهلك"، المرتبطة تحديدا بـ"معايير التصنيف" التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ"جوجل" ومتجر "جوجل بلاي ستور".

وبنتيجة عمليات مراقبة أُجريت عام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال "نقصاً في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج" في محرك البحث الخاص بـ"جوجل".

وغرمت «جوجل» كذلك بسبب "عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض الإقامة السياحية" بشأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من جوجل.

وقالت الهيئة الفرنسية إنه لوحظ على متجر «جوجل بلاي» "غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزود (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحلّ الخلافات».

وأشارت الهيئة كذلك إلى "عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رفض من أجلها منشور له".

ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت جوجل "بمعالجة بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها"

وقال ناطق باسم "جوجل" لوكالة فرانس برس: "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار".

وأضاف "لطالما كنا شفافين مع مستخدمينا بشأن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيراً إلى رغبة جوجل في "العمل بشكل بناء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية".

 

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