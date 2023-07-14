بكبسة زر واحدة .. إزاي تتخلص من المكالمات المزعجة على WhatsApp

تستمر "ميتا" في تقديم مزيد من الخصائص والمميزات الرائعة لمستخدمي تطبيق الدردشة الفورية الأشهر في العالم "واتس آب" WhatsApp والهدف هو تسهيل حياة المستخدمين، وجعل تجربة استخدام التطبيق أفضل وأكثر سلاسة من اي وقت مضى.

أحيانا ما يعاني المستخدمين لتطبيق واتس آب من المكالمات غير المرغوب فيها التي تزعجهم، "ميتا" لم تنس هذا الأمر وخصصت له طريقة تجعلك تتخلص من إزعاج من لا ترغب في وجوده، يمكنك رفض المكالمات غير المرغوب فيها.

واتس آب

يتيح تطبيق المراسلة الفورية من Meta الآن للمستخدمين خاصية كتم أو إسكات "المكالمات العشوائية" أي من جهات اتصال غير معروفة. يمكن أن تكون هذه المكالمات أيضًا من أرقام غريبة عليك ليست مسجلة عندك في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. تم الإعلان عن الميزة في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، وهي حاليا متوفرة في الإصدارات الجديدة من WhatsApp سواء تلك العاملة بنظام أندرويد Android أو "آي أو إس" iOS الخاص بهواتف آيفون آبل.

سيظل المستخدمون قادرين على رؤية أنهم تلقوا مكالمة على واتس آب من رقم غريب ولكنها لن تكون مزعجة بالنسبة لهم، في إعلان له الأسبوع الماضي ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي WhatsApp إسكات المكالمات الواردة من جهات اتصال غير معروفة.

بينما سيستمر المستخدمون في تلقي هذه المكالمات ، مع رؤية إشعار المكالمات الفائتة، فإن إسكات رنين المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة يمكن أن يكون بالنسبة لكثيرين ميزة عظيمة، تقلل الضوضاء غير المرغوب فيها. إليك الطريقة

1. افتح WhatsApp على هاتفك الذكي

2. انتقل إلى "الإعدادات" ، وحدد خيار "الخصوصية" Privacy

3. في خيار "الخصوصية" ، اختر علامة التبويب "المكالمات" Calls

4. هنا ، يمكنك تمكين التبديل لـ "إسكات المكالمات غير المعروفة" Silence Unknown Calls

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى "الإعدادات" بالنقر فوق خيار الثلاث نقاط الموجودة في أعلى، بينما يمكن لمستخدمي iPhone تحديد رمز الترس للوصول إلى قائمة "الإعدادات".