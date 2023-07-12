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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متاح لـ iPhone الآن.. سارع بتحديث WhatsApp واستمتع بالشكل الجديد

واتس آب
واتس آب

تعمل شركة "ميتا" حاليا على تحديث جديد لتطبيق الدردشة الفورية الأشهر في العالم والأكثر استخداما "واتس آب" WhatsApp من شأنه تحسين تجربة المستخدم، حيث ذكر موقع WABetaInfo أن الشركة الأمريكية تعمل حاليًا على تحسين واجهة مستخدم WhatsApp لإضافة بعض التعديلات.

واتس آب

يمكن لمستخدمي واتس آب مع نظام تشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون الآن تحديث تطبيقاتهم وتجربة هذا التحديث الجديد فورا، قد يضطر المستخدمون لنظام iOS إلى تحديث التطبيق من خلال زيارة متجر التطبيقات للحصول على أحدث إصدار.

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يركز التحديث الجديد على إضافة بعض التأثيرات العصرية مع وجود علامة التبويب وشريط التنقل ليصبحا شبه شفاف. في حين أنه تغيير قد يبدو غير جدير بالاهتمام، فإنه يوفر للمستخدمين إحساسًا مختلفا أثناء استخدام التطبيق ومن المفترض أن يكون مريح للعين.

هذا التغيير الطفيف قد يجلب تجربة مستخدم مختلفة مع  تطبيق  WhatsApp. ومع ذلك ، فهو ليس بالتحديث الجديد تمامًا،  كان التأثير شبه الشفاف متاحًا مع نظام تشغيل iOS 7 القديم، لكن WhatsApp أوقفه لأسباب لم يعلن عنها آنذاك.

 

جدير بالذكر أن شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لكل من تطبيقات فيسبوك وانستجرام و وواتس آب منذ بداية العالم الحالي تركز على تحسين الخدمات المقدمة في تطبيق الدردشة الفورية “واتس آب” مع طرح خدمات وخصائص جديد كل شهر تقريبا، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تطرح ميزة المراسلة بدون إظهار رقم الهاتف والتعامل مع الواتس آب من خلال اسم مستحدم على غرار ما يحدث مع تويتر و  ثريدز  التي يمكنك من خلالها مراسلة شخص من خلال وضع المقبض الخاص به الذي يحمل اسمه.

iPhone ميتا WhatsApp واتس اب iOS آيفون

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