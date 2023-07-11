تحديث جديد من "ميتا"..  11 خاصية جديدة في Threads قريبًا

أكدت شركة "ميتا" أنها تعمل حاليا على تحديث جديد لتطبيق "ثريدز" سيكون تحديثا وصفته بالرئيسي وسيكون متاحًا قريبًا، خاصة وأن الكثير من المستخدمين اشتكوا من افتقاد "ثريدز" لبعض الخصائص المهمة.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" سيكون "ثريدز" بنسخة معدلة جديدة قريبًا يسمح للمستخدمين بالتمرير عبر المحتوى الذي يتابعونه بترتيب زمني، وسيكون هذا تحولًا جذريًا بالمقارنة مع النسخة المتاحة حاليا ، مع وجود صفحة رئيسية واحدة فقط تعرض مزيجًا من المنشورات الموصى بها و المنشورات التي تتابعها بالفعل

ثريدز

من المتوقع أن يجعل التحديث الجديد ثريدز أكثر شبها بمنافسه التقليدي "تويتر" Twitter ، أكثر مما هو عليه الآن والذي يسمح للمستخدمين وبالتالي ستسمح "ميتا" بالتبديل بين خانة المنشورات الموصي بها من أشخاص لا تتابعهم وبين خانة أخرى بها منشورات الأشخاص الذين تتابعهم.

تم تأكيد هذه الخطوة من قبل آدم موسيري ، رئيس انستجرام Instagram ، الذي رد على منشور Marques Brownlee الذي كتب فيه عن ضرورة وجود خانة خاصة بالأشخاص الذين تتابعهم على غرار ما يتبعه تويتر، رد عليه "موسيري" برمز تعبيري يعني الموافقة وهو السبابة والإبهام

ثريدز

إليك 11 ميزة جديدة من المتوقع أن يتم طرحها قريبا في ثريدز: