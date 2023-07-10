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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

ثريدز
ثريدز

لا أحد يستطيع أن ينكر أن السوشيال ميديا أصبحت من أكثر الأشياء المهمة في حياتنا ، حيث أصبحت تدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية ..  وأصبحت تمثل إدمانا للكثيرين ، فإذا كنت تنهض صباحاً من نومك وتفكّر مباشرة بالدخول لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيسبوك وتويتر والانستغرام وغيرها)، أو تفعل ذلك قبل الذهاب للنوم، إذن فأنت بلا شك مدمن سوشيال ميديا ، ويزيد من إدمان السوسيال هو ظهور أحدث تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي " ثريدز " .. الذي استطاع أن يجذب إليه ملايين المشتركين في أيام قليلة .. لذلك نرصد في التقرير التالي  أسباب إدمان السوشيال وكيف نتخلص من هذا الإدمان ..

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أكد الدكتور أشرف بهي استشاري نفسي وتنمية ذاتية أن دراسة جديدة كشفت أن ثلث جيل الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و30 عاماً يُعانون أعراض الإدمان على الهواتف الذكية، بصرف النظر عن مقدار الوقت التراكمي الذي يستغرقونه في استخدامها.


وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة "كلية كينغز لندن" King’s College London على 1043 شاباً وشابة، يواجه أكثر من ثلثي المشاركين صعوبة كبيرة في الخلود إلى النوم، وكذلك تظهر على 39 في المئة منهم أعراض تشمل فقدان السيطرة على كمية الوقت التي يصرفونها في استخدام الهواتف، والشعور بالبؤس في كل مرة يعجزون فيها عن الوصول إلى هذه الأجهزة الذكية، وإهمال جوانب أخرى من حياتهم اليومية. 

 


واثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين زاروا مواقع التواصل أكثر من 58 مرة في الأسبوع، أكثر عرضة 3 مرات بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية، كما أثبتت الدراسات أن إدمان التواصل الاجتماعي، يتعلق بنظام المكافأة في الدماغ، ويحفز إطلاق الدوبامين.

ما هو إدمان السوشيال ميديا
اشار الدكتور اشرف البهي ان إدمان السوشيال ميديا، هو الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي، والجلوس لعدة ساعات متواصلة على الهاتف دون جدوى، والبحث في المواقع الالكترونية المرغوب بها وغير المرغوب، وبدأت السوشيال ميديا كوسيلة للتواصل بين الاصدقاء والعائلة، وتبادل الصور والرسائل، ولكنها تطورت إلى هواية مرغوبة يقوم باستخدامها جميع الفئات العمرية.


أسباب إدمان السوشيال ميديا
واضاف ان الأسباب الشائعة لإدمان السوشيال ميديا كثيرة منها 
⁃ الشعور بالوحدة والملل.
⁃ الاحترام المتدني للذات.
⁃ طلب التواصل الاجتماعي والدعم في الظروف السيئة.
⁃ الغيرة الناتجة من الآخرين.
⁃ الحاجة إلى لفت الانتباه والمنافسة.
⁃ مكافحة مهارات التعامل مع الآخرين في الحياة اليومية.
⁃ مراقبة الناس وما يتداولونه حول حياتهم الشخصية.
⁃ الحصول على المكافأة والرضا من نظرة الآخرين وتعليقاتهم ورسائلهم.
⁃ قلة عدد الأصدقاء أو الأهل في الحياة اليومية.
⁃ الفراغ والوحدة.


اضرار إدمان السوشيال ميديا
اوضح الاستشاري النفسي ان إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، يسبب نتائج سلبية وأضرار على المراهقين والبالغين، بالإضافة إلى الضرر النفسي الناتج عنها، وتشمل أضرار إدمان السوشيال ميديا :
⁃ التحدث بأشياء لا يمكن قولها في الواقع، والتعرض للتنمر والسلوكيات السلبية.
⁃ توصيل الأفكار والعواطف خلف الشاشات دون التفكير في عواقبها.
⁃ الإساءة للآخرين، من خلال نشر الأراء الدينية والسياسية.
⁃ معرفة الحياة الشخصية للأفراد وانتقالاتهم والتدخل في تفاصيل حياتهم.
⁃ زيادة السلوك النرجسي، والذي يتضح من الصور التي يتم أخذها عن طريق "السيلفي".
⁃ عدم المشاركة الاجتماعية.
-قلة النشاط البدني.
⁃ زيادة الوزن.
⁃ إهمال الهوايات الغير متصلة بالانترنت.
⁃ القلق والكآبة العصبية والعنف وارتفاع ضغط الدم.


نصائح للتخلص من إدمان السوشيال ميديا

واذا كنت  مدمن سوشيال ميديا، وتعاني من الجلوس لساعات، دون معرفة التخلص منها، نساعدك من خلال بعض الخطوات أن تتخلص منها ببعض النصائح منها :

⁃ قم بحذف أكثر تطبيق تجلس عليه لساعات من الهاتف المحمول ( فيس بوك، تويتر، انستجرام ) لكن لا يزال بإمكانك الوصول إليه من خلال جهاز الكمبيوتر، وهذه الطريقة تساعد في تقليل الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل.

⁃ يمكنك اغلاق هاتفك المحمول أثناء العمل، والدراسة والأنشطة، ولا تلتفت له مهما حدث، بالإضافة إلى إيقاف الإشعارات الخاصة بكل تطبيق.

⁃ لا يمكن أن تمنع نفسك من استخدام السوشيال ميديا، لأننا نعيش في العصر الرقمي، لذلك يمكنك تخصيص وقت معين لتصفح هاتفك ولا تخرج عن نطاق هذا التوقيت.

⁃ أن تتخلص من إدمان الهاتف المحمول، هو أن تترك هاتفك وتساءل نفسك عن الهوايات التي تشغل وقتك، وتقوم بممارستها، ومن المفضل أن تكون خارج إطار التكنولوجيا، مثل الفن، ممارسة الرياضة، التطوع في بعض الجمعيات الخيرية :

⁃ خصص وقت لأصدقائك وعائلتك، مع إمكانية التعرف على أصدقاء جدد.
⁃ عند التوجه إلى النوم لا تجعل هاتفك في نفس الغرفة.

⁃ وضع الجهاز في الدُرج أو في غرفة أخرى، سيحول من دون تخبطك في مستنقع العادة القهرية المتمثلة بالتقاط الهاتف وتصفحه من دون توقف".

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