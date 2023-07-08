ماذا يحدث للجسم في حالة تناول لحوم ودواجن فاسدة ؟ | كوارث صحية

بعد أن ضبطت مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ، ما يزيد عن (6) طن و(417) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحافظة المنوفية وذلك بعد شن عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة .. نرصد في هذا التقرير محاطر واضرار تناول اللحوم والدواجن والأسمالك الفاسدة .. وماذا يحدث في الجسم اذا تم تناول لحوم فاسدة وفقا لموقع ‏Every day health



أضرار تناول اللحوم والاسماك والدواجن الفاسدة :-

⁃ تناول اللحوم الفاسدة يعمل على تراكم البكتيريا المتواجدة بها داخل الجسم، والتي لا تٌقتل إلا عند درجة حرارة عالية جدا.

⁃ وفي بعض الحالات منها العفونة لا تقضي درجة الحرارة عليها، الأمر الذي يتسبب في آثار جانبية منها تشنجات البطن والغثيان والانتفاخات والقيء والإسهال والتسمم في بعض الأحيان، خاصة وأن اللحوم بطيئة الهضم.



⁃ التسمم في تلك الحالات يحدث نتيجة توحد البكتريا المتواجدة في اللحوم منها «السالمونيلا» مع جرثومة الأمعاء، الأمر الذي قد يتطور إلى حدوث نزيف الأمعاء، فضلا عن فقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة والحمى الشديدة والصداع.

- لا تستطيع المناعة مواجه البكتيريا، بجانب حدوث ثٌقل في اللسان وقلة في عملية الإخراج عند متناولي اللحوم الفاسدة بكميات كبيرة وبشكل مستمر.

⁃ يؤدي تناول اللحوم الفاسدة إلى ظهور العديد من الأعراض، ومنها الإصابة بتشنج عضلات البطن إلى جانب كل من الانتفاخ والغثيان، وفي الحالات الأشد يُمكن أن تتطوّر الحالة إلى القيء والإسهال.

⁃ الابتعاد عن اللحوم ذات الرائحة الكريهة، واللون القاتم، والملمس اللزج من العلامات الرئيسية لفساد اللحوم بمختلف أنواعها.

⁃ أما حالات الإصابة بالتسمم الغذائي الناتجة عن بكتيريا السالمونيلا أو جرثومة الأمعاء الغليظة فقد تتسبب بالإسهال الدموي الناتج عن نزيف الأمعاء.

⁃ ابتلاع حويصلات من خلال اللحوم وتعتبر تلك الحويصلات هي الطور المعدي للديدان الشريطية وتناول اللحوم المصابة يتسبب في انتقال العدوى للإنسان.

⁃ الديدان الشريطية في لحوم الأبقار تعتبر معدية بسبب الحويصلات في اللحوم وعند تناولها تنمو وتستكمل حياتها لأن جسم الإنسان يعد العائل الثاني له، لذلك يجب التخلص من اللحوم المصابة وإعدامها لتجنب انتقال العدوى للإنسان.



⁃ تسبب التهاب الأوعية الليمفاوية خطورته أن الميكروب المسبب له يوجد ويستوطن في الأماكن التي يصيبها لمدة طويلة ولا يستجيب للمضادات الحيوية بشكل كبير.