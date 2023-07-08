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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدّرت الفنانة ياسمين صبري، محرك البحث الأكثر شهرة “جوجل” وحديث مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، في الساعات القليلة الماضية.. وأثارت ياسمين صبري ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد ظهورها لعرض فيلم البعبع فى دبي، وتساءلت عن سر رشاقتها وما الحمية الغذائية التي تتبعها؟.

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وكشفت عن سر رشاقتها، وعن النظام الغذائي الذي تتبعه حالياً وتحدثت خلال لقائها مع راديو الرابعة على هامش العرض الخاص لفيلم "البعبع" في دبي: "أنا عملت حاجة بتعرفك إيه نظام الأكل، أنا بعد فترة طويلة وسنين لقيت نفسي مش عارفة أكل إيه".


وأضافت: "التحليل دا ممكن أي حد يعمله بس هو موجود في أوروبا وأمريكا".. وتابعت: "معظم أكلي أسماك، ومش باكل لحمة غير كل أسابيع".

وأشارت إلى أن الحمض النووى هو مسئول عن توفير المعلومات اللازمة لإنشاء بنية ووظيفة الكائنات الحية، بما فى ذلك البشر والنباتات وبعض الفيروسات.

مما  نال إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها علي حسابها الشخصي وأبدوا إعجابهن بصورها التي عكست رشاقتها وجسمها المثالي، وهو الحلم الذي يراود الكثيرات الفتيات، لهذا بحثت فئة كبيرة عن سر رشاقة ياسمين صبري.. لذلك نقدّم كل التفاصيل والمعلومات عن رجيم DNA  وفقا لموقع everydayhealth

 

ما هو اختبار الحمض النووي  الغذائي (DNA Test)؟


الحمض النووى هو مسئول عن توفير المعلومات اللازمة لإنشاء بنية ووظيفة الكائنات الحية، بما فى ذلك البشر والنباتات وبعض الفيروسات ، ويقوم بفحص السمات الوراثية المختلفة المرتبطة بحالات صحية ومرضية متعددة، وعلم المورثات الغذائية هو دراسة العلاقة بين التغذية والجينوم البشرى ويعتقد بعض الباحثين ومطورى النظام الغذائى أن فحص الحمض النووى للفرد يمكن أن يساعد فى تحديد النظام الغذائى الأكثر ملاءمة لصحة الفرد ، وهو احدث صيحة في عالم التطور الطبي للتغذية والتخسيس


آخر صيحة في عالم التخسيس:

هو من اكتشافات علمية تساعد على التخفيف من الآثار السلبية للبدانة ، وهو ما جعل الأوساط الطبية تتجه لوضع نظام حمية غذائية على أسس صحية وعلمية، استناداً إلى نتائج تحليل اختبارات الحمض النووي "DNA".


تحديد الحمية المناسبة :

وتستند الحِمية الجديدة على تحليل الحمض النووي وتساعد في إنقاص الوزن، عن طريق اختبار مسحة فم بسيطة للكشف عن الطعام المناسب والتدريبات الملائمة لجسم الإنسان لخفض الوزن، ومن ثم يتم تحديد نوعية الغذاء الملائمة لإنقاص الوزن.


وقسم اختبار الحمض النووي الأشخاص إلى 4 مجموعات، حصل كل فريق منها على حمية ذات محتوى دهني مختلف، ليتم تقسيمهم بعد ذلك حسب 3 مستويات متعلقة بالتمرينات الرياضية، إما مستوى خفيف مثل المشي السريع، أو متوسط مثل ركوب الدراجة، أو مكثف مثل ممارسة تمرينات الآيروبيكس.


أنواع ريجيم DNA

تشمل الأمثلة على الأنظمة الغذائية الموصى بها عادة نظامًا غذائيًا متوازنًا، أو نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، أو نظامًا غذائيًا قليل الدسم، أو نظامًا غذائيًا متوسطا، أو نظامًا غذائيًا خالٍ من اللاكتوز، أو نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين.
قد يركز النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على تناول كميات كبيرة من البروتين ويحد من عدد الكربوهيدرات التي يتم تناولها، وسوف ينصح النظام الغذائي أيضًا بزيادة كمية الخضار غير النشوية والدهون الصحية، وتقليل السكريات والدهون بشكل كبير.
ويؤخذ فى الاعتبار أى نوع من أنواع الحساسية عند إنشاء نظام غذائى للحمض النووى.

 

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