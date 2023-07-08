بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورٍ جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بالمغرب.

ظهرت أصالة في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان يشبه القفطان باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بحزام حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

تزينت أصالة بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.