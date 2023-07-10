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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي Threads.. فعَّل هذه الخطوات لحماية بطاريتك

ثريدز
ثريدز

لم تمر سوى أيام معدودة على انطلاق تطبيق "ثريدز" Threads التابع لـ "انستجرام" ، ولكنه بالفعل نجح في استقطاب أكثر من 100 مليون مستخدم قبل اسبوعه الأول، حتى أن خبراء عالم التكنولوجيا وصفوه بأنه "تهديد خطير" لتويتر.

 

بينما يستمتع الكثير من المستخدمين بالتعرف على تطبيق شركة "ميتا" Meta الجديد ، زعم الكثيرون بعد تجربتهم الأولية مع التطبيق أنه يستنزف عمر بطارية هواتفهم بشكل سريع وغريب جدا وبدأت الشكاوى في الظهور.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية، انتقل العديد من المستخدمين المحبطين من تجربة "ثريدز" إلى منصة تويتر Twitter لعرض المشكلة ، حيث قال أحدهم: "أحب استخدام  ثريدز ولكنه يقتل بطارية هاتفي بسرعة البرق".

شكاوى من تطبيق ثريدز

وأضاف آخر: 'هل ثريدز يستنزف بطارية آيفون iPhone أم أن شيئًا ما تغير مع أجهزة iPhone مؤخرًا؟ أنا استخدم التطبيق الجديد لفترة بسيطة جدا ولكن بطاريتي تستنزف مؤخرًا أكثر من المعتاد". فيما قال مستخدم آخر على تويتر " لا تقم بتنزيل ثريدز، فسوف يستنزف البطارية. ذهبت الليلة الماضية إلى الفراش بهاتف مشحون بالكامل واستيقظت والبطارية 60٪ قمت بحذف التطبيق هذا التطبيق الغبي".

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في حين أن السبب الحقيقي وراء استنزاف عمر البطارية لا يزال غير واضح تماما، يرى جيك مور ، خبير الأمن السيبراني في ESET ، أن الأمر قد يرجع إلى عملية تسمى "الاختبار السلبي".

أوضح: "لطالما اتهمت تطبيقات ميتا Meta المختلفة بالتسبب في نفاد بطارية آيفون. قد يكون ذلك بسبب أبحاث الشركة التي تريد فهم المزيد عن كيفية استخدام العملاء لتطبيقاتهم وكيفية التفاعل معها".

Threads 

تُستخدم عملية تسمى الاختبار السلبي لمساعدة المطورين على فهم وإدارك كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق وبالتالي تساهك في تحسين التطبيق وتطويره مع الوقت ليلبي احتياجات المستخدم بشكل أفضل، وكان يُعتقد أن Facebook يستخدم هذا في وقتا ما سابقا.

هل لاحظت أن بطارية هاتفك الذكي تنفد بعد تثبيت التطبيق؟ إليك ما يجب فعله إذا تأثر هاتفك.

طريقة حماية البطارية لهواتف آيفون

  • إذا لاحظت أن بطاريتك تستنفد بسرعة كبيرة بعد تنزيل تطبيق "ثريدز" ، فتأكد من إيقاف تشغيل إعداد تحديث تطبيقات الخلفية Background App Refresh في هاتفك.
  • يسمح هذا الإعداد للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد ، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام ويمكن أن يساهم بقوة في تقليل عمر البطارية
  • لإيقاف هذا على iPhone ، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى عام General اضغط على تحديث تطبيق الخلفية ، ثم إيقاف Off.

إليك طريقة لحماية البطارية لهواتف أندرويد

 

  • على نظام تشغيل اندرويد، افتح الإعدادات ثم انقر فوق الاتصالات Connections ثم استخدام البيانات Data Usage.
  • من قسم الهاتف المحمول ، انقر فوق استخدام بيانات الجوال. حدد Threads من أسفل الرسم البياني للاستخدام ، وقم بإيقاف تشغيل السماح باستخدام بيانات الخلفية.
ثريدز Threads انستجرام Meta ميتا iPhone تويتر Twitter

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