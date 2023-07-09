خبير: اشتراك المستخدمين في تطبيق "ثريدز" إجراء عقابي بحق إيلون ماسك

الخلاف بين "تويتر" و "ميتا"

علق مهندس تامر محمد خبير امن وتكونولوجيا المعلومات على الخلاف بين مارك زوكربيرج مالك شركة "ميتا" وايلون ماسك صاحب شركة "تويتر" بسبب اطلاق مارك تطبيق "ثريدز" قائلا: ان المعركة بين الشركتين قديمة والاتهامات كتبادلة، فماسك اتهم مارك بسرقة افكار تويتر، بينما نفس التعديلات التي يجريها ماسك على "تويتر" تتشابه مع تطبيقات شركة "ميتا" الفيس بوك، والواتساب، والانستجرام، متوقعا ان تنتقل تلك الخلافات الي المحاكم ولكن لن تصدر احكام بوقف التطبيق، وإنما سيعاقب الطرفين بغرامات مالية متبادلة، ولن تؤثر عليهم.



وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور عبر قناة etc والمذاع مساء اليوم الاحد ان المعركة الحقيقية بين الشركتين على ملايين المستخدمين ووعيهم.



واشار الي أن مارك هو الاقوى في هذه المعركة، فلديه 4 مليار مستخدم موزعين بين تطبيقات "فيس بوك" "واتس اب" و"انستجرام" ، و 100 مليون مستخدم لتطبيق "ثريدز" خلال 3 ايام فقط منذ بداية اطلاقه، فضلا عن توفيره صلاحيات ومميزات اكبر للمستخدمين.



وأوضح ان ايلون ماسك وقع في خطأ فادح بطلبه من مشاهير مستخدمي تويتر دفع اشتراكات للتواجد على "تويتر" ، واعلانه عن تقليل معدل وصول المنشورات للحسابات المجانية، مما اثار حفيظة المستخدمين ودفع الكثيرين الي الانسحاب من تطبيقه، بينما في المقابل يقدم مارك تطبيقاته بالمجان وبخدمات مميزه فأي شخص لديه حساب موثق على الانستجرام يمكنه عمل حساب بسرعه على "ثريدز" .

وأشاد خبير امن وتكونولوجيا المعلومات بالتوقيت السليم الذي يختاره مارك لاطلاق برامجه، لافتا الي ان جزء كبير من اشتراك المستخدمين في تطبيق "ثريدز" كان اجراء عقابي لايلون ماسك.



وأضاف أن ايلون ماسك سيواجه صعوبه كبير في ملاحقة التطويرات التي ستجريها "ميتا" على كافة تطبيقاتها، لاسيما بعد تخلصه من عدد كبير من العاملين في "تويتر".