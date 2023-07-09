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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

يواصل تطبيق ثريدز Thread الجديد، انتشاره الصاروخي على عكس التطبيقات الشهيرة الأخري  التي انطلقت قبل ذلك، حيث حقق خلال أول يومين من إطلاقه 30 مليون مستخدم.

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ويعد ثريدز تطبيق للرسائل النصية، ووفقا لما تم حصره فالبيانات تشير إلى أن تطبيق ثريدز يضم  قاعدة مستخدمين حاليا تصل لـ أكثر من 80 مليون حساب، وهذا الرقم لم يشهده تطبيق من قبل في أيام قليلة، حيث يعد تطبيق تويتر وهو المنافس حاليا من التطبيقات التي استغرقت ما يقرب من 6 سنوات للوصول إلى مثل هذا الرقم.

ووفقا لزيادة عدد المستخدمين فإن تطبيق ثريدز يقترب من تحقيق 100 مليون متابع، خلال أيام قليلة إن لم تكن ساعات، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا كبيرا على  منصة تويتر ومالكها إيلون ماسك.

جرائم السرقة المرتبطة بالتطبيقات الإلكترونية الحديثة

وشهدت شبكة الانترنت مع ظهور المواقع الإلكترونية الجديدة، مثل تطبيق ثريدز، جرائم سرقة الحسابات الإلكترونية، وما صاحبها من جرائم أخرى كالسرقة والابتزاز والاحتيال.

وبالتزامن مع انشاء تطبيق ثريدز الجديد ننشر عقوبات سرقة الحسابات على مواقع التواصل أو الدخول عليها بدون وجه حق سواء عمدا أو بشكل غير عمدي.

عقوبة سرقة الحسابات الإلكترونية الجديدة 

يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة، من القوانين المهمة التي تصدت لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

وتصدى القانون، بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

 ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

تطبيق ثريدز ثريدز Thread تويتر إيلون ماسك منصة تويتر مزايا تطبيق ثريدز

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