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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 تطبيقات تشبه تويتر أحدثها ثريدز Threads.. تعرف عليها

تويتر
تويتر

لم يتسبب شراء إيلون ماسك Elon Musk، لشركة تويتر Twitter (حتى الآن) في تدمير الشبكة الاجتماعية كما توقع البعض، ولكن قد يقضى منافسه الجديد ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا" يوم الأربعاء الماضي، على شعبية التطبيق كأفضل منصة للمنشورات النصية في العالم.

ومنذ استيلاء إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر الماضي، ظهر العديد من المنافسين لـ تويتر من بينها موقع مادسون Mastodon وبلوسكاى Bluesky من بين العديد من الخدمات الأخرى كان آخرها تطبيق ثريدز، وتشبه هذه المنصات موقع المدونات الصغيرة في طريقة عملها.

 

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إليك فيما يلي أبرز 5 تطبيقات مشابهة لـ تويتر

1. تطبيق Bluesky:

طور قبل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لموقع تويتر جاك دورسي Jack Dorsey، كمنافس لموقع تويتر وذلك بعد أن اتم إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على الشركة في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2022، وتشير بعض التقارير إلى أن هذا التطبيق لم يتم تطويره حديثا وإنما تحدث عنه دورسي لأول مرة خلال شهر ديسمبر 2019.

وكان جاك دورسي قد أعلن يوم 18 أكتوبر 2022 عن أن تطبيقه الاجتماعي اللامركزي، سيتم إطلاقه للمستخدمين للاختبار التجريبي، ويعد بلوسكاى تطبيق تواصل اجتماعي لامركزي منافس أو بديل لـ تويتر، ويعمل ببروتوكول يسمى "AT Protocol" يتيح للمستخدمين التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل.

2. تطبيق Counter Social:

تم إطلاق كاونتر سوشيال في عام 2020، من قبل مجموعة "هاكرز" تسمى "ذا جيستر" الذي يعرف نفسه باسمه المستعار، ويحتوي Counter Social على واجهة فريدة من نوعها يتم تعيينها افتراضيا على لوحة معلومات تعرض عددا قليلا من أعمدة المنشورات المشابهة في شكل تغريدات، يتم تحديثه باستمرار، مما يوفر إحساسا حركيا أكثر من المنصات الاجتماعية الأخرى.

3. تطبيق Mastodon:

هي شبكة اجتماعية تدوين صغيرة مفتوحة المصدر تشبه تويتر، يستخدم الملايين من الأشخاص المنصة التي تأسست في عام 2016 في ألمانيا بواسطة Eugen Rochko، كبديل لتويتر، فهي عبارة عن نظام أساسي اجتماعي قائم على النص، أو موقع "تدوين صغير"، أو موطن لخوادم مستقل، يمكن للأشخاص إنشاء ملفات شخصية ونشر الرسائل حتى ما يصل 500 حرف، ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو والمتابعة حسابات الآخرين.

4. تطبيق Hive Social:

تم إطلاق Hive لأول مرة في عام 2019 بواسطة Raluca Pop، وهو عبارة عن منصة مركزية وواجهة المستخدم الخاصة بها أكثر وضوحا وتشابها لعملية إعداد "تويتر"، أو إنستجرام، حيث أن كل ما يتطلبه الأمر للحصول على حساب وبدء النشر هو بعض المعلومات الأساسية، من الأسهل وصف التطبيق بأنه مزيج بين تويتر وإنستجرام، مع التركيز على الصور والنصوص والميزات المماثلة مثل إعادة النشر والتعليقات والإعجابات، مع إضافة سهلة لإضافة الموسيقى والسمات الملونة.

5. تطبيق Thread:

طرحت شركة ميتا مؤخرا تطبيق ثريدز كمنافس لمنصة تويتر، وبمجرد طرحه بشكل رسمي، حصل التطبيق على 2 مليون مشترك  في أول ساعتين، وفي غصون 48 ساعة حصل على أكثر من 80 مليون مشترك، ويتمتع ثريدز بواجهة مستخدم مشابهة لموقع تويتر يتيح لمستخدميه كتابة المنشورات بحد أقصي يصل إلى 500 حرف في المشاركة الواحدة، ومشاركة الصور حتى 10 صور في المنشور الواحد، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط.

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