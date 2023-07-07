عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حرب تويتر وثريدز.. تغريدة من حساب مزيف لـ إيلون ماسك تشعل التحدي

التويتة المزيفة
التويتة المزيفة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير “تويتر” تويتة صباح اليوم لمالكه إيلون ماسك، يهاجم مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا يعد طرح تطبيق ثريدز قائلاً: "أنفقت 44 مليار دولار على تطبيق تويتر.. والآن "فتى يشبه السحلية" ينسخ ويقص ويدعي أنه مبتكر".

ولاقت التويتة رواجاً ضخما فى وقت قياسي، واعتبرها الكثيرون أول رد رسمي من ماسك على زوكربيرج، إلا أنه تبين أن الحساب مزيف وساخر رغم انه موثق، وكان الهدف منه إثارة الجدل فقط، بينما لم يقم حساب إيلون ماسك الرسمي بأى تويتات متعلقة بهذا الأمر حتى الآن.

صورة التويتة المزيفة

والدليل على ذلك أن الحساب المزيف الموثق يتابعه عدد ضئيل جداً من المتابعين بلغ 316 ألف شخص، أى أنه ليس الحساب الرسمي المعروف للملياردير الشهير.

صورة الحساب المزيف

أما حساب ايلون ماسك الحقيقي يتابعه أكثر من 146.9 مليون متابع.

شركة "ميتا" مالكة إنستجرام وفيسبوك وواتساب، أطلقت يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 أحدث خدماتها المجانية، المسماة ثريدز  Thread، والذي يعتمد استخدامه بشكل أساسي على الارتباط بحساب إنستجرام للاشتراك به.

بعدما دفعت المشاكل المستمرة التي يواجهها تويتر، المستخدمين إلى البحث عن بديل مشابه له مثل Mastodon و Bluesky و Spill، وآخرها هو تطبيق ثريدز الذي تقدمه "ميتا" كمنافس لشبكة التدوينات العالمية تويتر

تويتر تويتة إيلون ماسك ثريدز مارك زوكربيرج ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره.. لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

أقوى آيفون.. سعر Iphone 14 Pro Max فى الكويت

أسعار Iphone 13 Pro فى الإمارات

أسعار جوال Iphone 12 Pro Max فى السعوية

سعر جوال Iphone 13 فى سلطنة عمان

اعرف سعر Iphone 12 Pro Max في قطر

أسعار Iphone 12 فى الإمارات

سعر Iphone 11 فى الكويت

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ