حرب تويتر وثريدز.. تغريدة من حساب مزيف لـ إيلون ماسك تشعل التحدي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير “تويتر” تويتة صباح اليوم لمالكه إيلون ماسك، يهاجم مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا يعد طرح تطبيق ثريدز قائلاً: "أنفقت 44 مليار دولار على تطبيق تويتر.. والآن "فتى يشبه السحلية" ينسخ ويقص ويدعي أنه مبتكر".

ولاقت التويتة رواجاً ضخما فى وقت قياسي، واعتبرها الكثيرون أول رد رسمي من ماسك على زوكربيرج، إلا أنه تبين أن الحساب مزيف وساخر رغم انه موثق، وكان الهدف منه إثارة الجدل فقط، بينما لم يقم حساب إيلون ماسك الرسمي بأى تويتات متعلقة بهذا الأمر حتى الآن.

صورة التويتة المزيفة

والدليل على ذلك أن الحساب المزيف الموثق يتابعه عدد ضئيل جداً من المتابعين بلغ 316 ألف شخص، أى أنه ليس الحساب الرسمي المعروف للملياردير الشهير.

صورة الحساب المزيف

أما حساب ايلون ماسك الحقيقي يتابعه أكثر من 146.9 مليون متابع.

شركة "ميتا" مالكة إنستجرام وفيسبوك وواتساب، أطلقت يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 أحدث خدماتها المجانية، المسماة ثريدز Thread، والذي يعتمد استخدامه بشكل أساسي على الارتباط بحساب إنستجرام للاشتراك به.

بعدما دفعت المشاكل المستمرة التي يواجهها تويتر، المستخدمين إلى البحث عن بديل مشابه له مثل Mastodon و Bluesky و Spill، وآخرها هو تطبيق ثريدز الذي تقدمه "ميتا" كمنافس لشبكة التدوينات العالمية تويتر