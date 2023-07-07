قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

ثريدز منصة اجتماعية تتغلب على مشاكل تويتر المستمرة

هل ثريدز منافس حقيقي لـ تويتر

كيفية استخدام تطبيق ثريدز

ما الذي يتميز به ثريدز عن تويتر؟

ما الذي يتميز به موقع تويتر عن تطبيق ثريدز؟

مشاهير تويتر يستخدمون ثريدز

إذا كنت تتساءل ما هو تطبيق ثريدز Thread الجديد الذي طرحته شركه "ميتا" أول أمس، فقط أغمض عينيك وتخيل تطبيق تويتر Twitter، ولكن فقط مع قدر أقل بكثير من الميزات المدفوعة التي يقدمها الرئيس التنفيذي لمنصة التدوينات العالمية تويتر إيلون ماسك Elon Musk، وهذا بالتحديد هو الهدف من إطلاق مارك زوكربيرج بديلا مجانيل للعصفور الأزرق.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أطلقت شركة "ميتا" مالكة إنستجرام وفيسبوك وواتساب، يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 أحدث خدماتها المجانية، المسماة ثريدز Thread، والذي يعتمد استخدامه بشكل أساسي على الارتباط بحساب إنستجرام للاشتراك به.

ونظرا لكونه منافس رئيسي لشبكة تويتر، فإن التركيز الأساسي للتطبيق الجديد هو مشاركة مقتطفات نصية قصيرة، يمكن للمستخدمين من خلالها نشر ما يصل إلى 500 حرف أو مشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

ثريدز منصة اجتماعية تتغلب على مشاكل تويتر المستمرة

منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة موقع تويتر في شهر أكتوبر الماضي، واجهت الشركة الأمريكية العديد من المشكلات الفنية، وغيّرت سياسات التحقق من علامة الاختيار الزرقاء وواجهت انتقادات من المستخدمين والمعلنين بسبب كيفية تعديلها للمحتوى، وفي نهاية الأسبوع الماضي، حد الملياردير الأمريكي من عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها على تويتر، مدعيا إنه يريد مكافحة "المستويات القصوى من جمع البيانات"،

ودفعت المشاكل المستمرة التي يواجهها تويتر، المستخدمين إلى البحث عن بديل مشابه له مثل Mastodon و Bluesky و Spill، وآخرها هو تطبيق ثريدز الذي تقدمه "ميتا" كمنافس لشبكة التدوينات العالمية تويتر، فإذا كنت ترغب في معرفة الفرق بين تويتر وثريدز ستوضح لك ذلك خلال السطور التالية:

كيفية استخدام تطبيق ثريدز

يعد ثريدز تطبيق سهل الاستخدام، يمكن للمستخدمين تنزيله على أجهزة آيفون وأندرويد، وسيُطلب منك تسجيل الدخول بحسابك على إنستجرام وملء ملف تعريف الخاص بك، يمكنك اختيار متابعة نفس الأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام أو اختيار بعضهم فقط ، أو عدم متابعة أي منهم على الإطلاق.

وتتضمن علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" موجزا للمشاركات، اضغط على الزر الذي يحمل رمز ورقة ذات مظهر مجردة وقلم لإنشاء سلسلة جديدة من المنشورات، واضغط على أيقونة مشبك الورق لإضافة صورة أو مقطع فيديو، يمكنك ذكر أشخاص آخرين باستخدام الرمز @ أمام أسماء المستخدمين و "إعادة النشر".

وفي الوقت الحالي، أتاحت "ميتا" تطبيق ثريدز في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي.

وقال كونور هايز، نائب رئيس المنتج في شركة "ميتا" إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإطلاق تطبيق مخصص من ثريدز لنظام التشغيل Mac أو Windows.

إذا كنت لا ترغب حساب ثريدز بحساب إنستجرام، فيمكنك الوصول إلى الخدمة عبر الويب من موقع Thread.net، على غرار طريقة استخدام إنستجرام في المتصفح، واستخدام خيار إنشاء حساب جديد.

ما الذي يتميز به ثريدز عن تويتر؟

يعد تطبيق ثريدز نسخة من موقع تويتر، ولكن بالبحث بشكل أعمق يمكنك العثور على بعض الاختلافات الرئيسية بين المنصتين، وهي كالآتي:

- تكامل إنستجرام: نظرا لأن تطبيق ثريدز سيكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بحسابك على إنستجرام، فلن تضطر إلى البدء من نقطة الصفر عندما يتعلق الأمر بالعثور على أصدقائك والآخرين الذين يمكنك متابعتهم، حيث سيتم ترحيل جميع الأشخاص من المتابعين حتى الذين حظرتهم على إنستجرام، ويمكنك مشاركة المواضيع التي تقوم بنشرها على ثريدز مع قصص إنستجرام الخاصة بك.

- الدعم اللامركزي: سيكون تطبيق ثريدز متوافقا مع ActivityPub، وهو بروتوكول تواصل اجتماعي لامركزي للشبكات الاجتماعية، وهو نفسه الذي يستخدمه منافس آخر لتويتر والذي يحمل اسم مادسون Mastodon، وهي شبكة "لا مركزية" لأن استضافة الحسابات بما في ذلك أتباع الأشخاص يمكن إجراؤها على خوادم مستقلة، بدلاً من تلك التي تديرها شركة واحدة بشكل خاص.

وهذه هي الطريقة التي تدير بها شركة "ميتا" حاليا موقعى فيسبوك وإنستجرام، وفي النهاية، يمكن أن تمنح المستخدمين مزيدا من الحرية لأخذ متابعيهم ومعلوماتهم عند مغادرتهم الخدمة، ويسمح لك بمشاهدة المنشورات من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تدعم نفس البروتوكول.

- حد السعر: حددت شركة تويتر في نهاية الأسبوع الماضي عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين قراءتها إلى 600 منشور يوميا للحسابات التي لم يتم التحقق منها و 6000 يوميا لمن يدفعون رسوم اشتراك شهرية، وعلى غرار جميع خدمات "ميتا" فأن خدمة ثريدز مجانية لجميع المستخدمين لا تفرض أي حدود أو رسوم على استخدام التطبيق، سواء تم التحقق منها أم لا.

ما الذي يتميز به موقع تويتر عن تطبيق ثريدز؟

يتميز موقع تويتر ببعض الميزات التي يفتقر إليها تطبيق ثريدز، وهي كالآتي:

- موجز المتابعين: يوجد الآن موجز خوارزمي رئيسي واحد فقط على تويتر، والذي يتضمن منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم وغيرهم من الأشخاص المشهورين في الخدمة، ولا يمكنك مشاهدة موجز للأشخاص الذين تتابعهم فقط أو موجز زمني بحت.

- زر التحرير: لا يمكنك تعديل مشاركاتك بعد النشر على ثريدز ولكن يمكنك ذلك على تويتر بلو.

- زر البحث: يمكنك البحث عن حسابات أخرى على تويتر ولكن ليس عن الكلمات الموجودة في المنشورات، لا يوجد أيضا دعم لعلامات التصنيف على ثريدز.

- المراسلة المباشرة: لا يمكنك إرسال رسائل خاصة على غرار تويتر عبر "سلاسل رسائل ثريدز، وسيتعين عليك العودة إلى إنستجرام من أجل القيام بذلك.

- الإعلانات: لا توجد إعلانات على ثريدز على الأقل في الوقت الحالي، وقال هايز: “تتمثل أولوية هذا الإطلاق في جعل التطبيق رائعا قدر الإمكان للمستهلكين والمبدعين، ولم نعط أولوية للإعلانات كجزء من هذا”.

مشاهير تويتر يستخدمون ثريدز

كأي منصة تواصل إجتماعي جديدة، اقبل مجموعة من المشاهير على إنشاء حساباتهم الخاصة على منصة "ثريدز"، والذين يعدون من رواد منصة التدوينات العالمية "تويتر"، وعلى ما يبدو أن الأسماء والشركات الكبيرة تنضم إلى الخدمة كل دقيقة من بينها شركة الخطوط الجوية الأمريكية.

ويشمل الوافدون الجدد إلى المنصة مشاهير مثل أوبرا ونجمة البوب شاكيرا والشيف جوردون رامزي، بالإضافة إلى حسابات الشركات من Taco Bell و Netflix و Spotify و Washington Post ووسائل الإعلام الأخرى، التي رفضت الدفع مقابل الاشتراك بخدمة شركة تويتر المدفوعة، للهروب من إشراف إيلون ماسك الصارخ على المنصة منذ الحصول عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.

خصوصية ثريدز

تحقق من صفحة معلومات تطبيق ثريدز عبر متجر التطبيقات الخاص بهاتفك، وستجد أن "ميتا" كعادتها تجمع الكثير من البيانات من التطبيق بما في ذلك: الصحة واللياقة، والمشتريات، والمعلومات المالية، والموقع، وجهات الاتصال وغيرها المزيد، وتتضمن مزايا التطبيق خيارا لجعل حسابك عاما أو خاص.

هل ثريدز منافس حقيقي لـ تويتر

تتفوق ميزات ثريدز على معظم مزايا تويتر، لاسيما أن جميعها تقدم مجانا دون الحاجة إلى دفع إشتراك شهرى أو سنوي كما خطط إيلون ماسك لجني الإيرادات من شبكته الاجتماعية، مما يعد ضربه قاتلة له.

ووفقا لمارك زوكربيرج، في أول 4 ساعات فقط من إطلاق ثريدز، كان لديه أكثر من 5 ملايين مستخدم، وقبل ظهر أمس الخميس سجل أكثر من 30 مليون شخص حساباتهم على تطبيق ثريدز.

موقع تويتر يهدد بمقاضاة شركة “ميتا”

هدد موقع تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، بسبب منصتها الجديدة المعروفة باسم ثريدز Thread، وذلك في رسالة أرسلها أليكس سبيرو، محامي تويتر، إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم "مارك زوكربيرج".

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، تتطلع شركة "ميتا"، التي أطلقت تطبيق ثريدز Thread يوم الأربعاء الماضي، والذي سجل أكثر من 30 مليون اشتراك في يومه الأول، إلى هز عرش موقع تويتر المملوك لـ إيلون ماسك من خلال الاستفادة من مليارات المستخدمين على منصة إنستجرام والذي يحظى بقاعدة مستخدمين تضم 2 مليار مستخدم نشط.