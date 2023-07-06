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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثريدز.. تحد جديد يواجه تويتر في عالم النصوص القصيرة

صدى البلد

قالت وكالة رويترز، اليوم، إن شركة تويتر تهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز.

وقد نشر موقع "SEMAFOR" الأمريكي ينشر رسالة تحذيرية من شركة تويتر إلى ميتا بسبب تطبيق ثريدز.

وقد أشار محامي "تويتر" إلي أنه هناك مخاوف جدية لدينا من أن شركة "ميتا" قد تورطت في اختلاس منهجي ومتعمد  لأسرارنا التجارية.

وأكد المحامي، أن تويتر ستقدم شكوى ضد شركة "ميتا" بتهمة سرقة الملكية الفكرية بشكل متعمد. مضيفا، أن الشركة ستطبق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة.

وتابع، سنقوم باتخاذ خطوات فورية لمنع "ميتا" من استخدام أي أسرار تجارية خاصة بشركتنا.

ما هو ثريدز؟

موقع ثريدز هو تطبيق للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تملكه ميتا بلاتفورمز، وهي شركة أمريكية. يعمل التطبيق بجانب إنستغرام، وهو منتج تابع لميتا بلاتفورمز، وبالتالي يتطلب من المستخدمين الحصول على حساب إنستغرام لاستخدام التطبيق1. يمكن للمستخدمين على ثريدز نشر النصوص والصور وإرسال الرسائل المباشرة1. تم إطلاق ثريدز رسميًا في 5 يوليو في 100 دولة، وحقق انطلاقة قوية بوصول عدد مشتركيه إلى 10 ملايين في أول سبع ساعات.

ويعتبر ثريدز منافسًا لتويتر، حيث يسمح بكتابة منشورات تقتصر على 500 حرف، والتفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر.

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