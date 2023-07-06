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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

10 ملايين مستخدم في ساعات.. تفاصيل تطبيق ثريدز Thread منافس تويتر

ثريدز Threads
ثريدز Threads

طرحت شركة "ميتا" Meta الأمريكية، تطبيقا جديدا يسمى ثريدز Thread، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية منافسة لـ موقع تويتر، هو متاح حاليا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة، على نظامي أندرويد وiOS، بالإضافة إلى إصدار مخصص للويب.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أصدرت مالكة فيسبوك الأمريكية، منافسها المستقل لـ "تويتر" تحت اسم ثريدز Thread، وهو يعتمد بشكل رئيسي على نظام نظيره إنستجرام Instagram، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التسجيل به مباشرة من حساباتهم على إنستجرام.

 

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وبمجرد طرح ثريدز Thread بشكل رسمي، حصل التطبيق على 2 مليون مشترك  في أول ساعتين فقط، وبمرور 7 ساعات فقط على إطلاقه اشتركه به حوالى 10 ملايين مستخدم، وفقا لـ "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا".

ما هو تطبيق ثريدز Thread منافس تويتر؟

يتيح تطبيق شركة "ميتا" الجديد، لمستخدميه كتابة المنشورات ومشاركة الصور معا على غرار منصة "تويتر"، ويمكن للمستخدمين كتابة منشور على ثريدز Thread بحد أقصي يصل إلى 500 حرف في المشاركة الواحدة، مقارنة مع 240 حرف في تويتر.

وذلك بالإضافة إلى إمكانية إرفاق حتى 10 صور في المنشور الواحد، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط.

وبالنسبة للمتابعين، يمكنهم التفاعل مع منشورات ثريدز Thread عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر أيضا، بما في ذلك مشاركة المنشور عبر خاصية الأستورى بمنصة إنستجرام.

ويتميز تطبيق ثريدز Thread بميزات مشابهة لتلك الموجودة في منافسه "تويتر"، لاسيما أزرار الإعجابات وخاصيتي التعليق والمشاركة، ولكن مع تصميم رئيسي يشبه منصة إنستجرام.

كيفية الاشتراك بـ تطبيق ثريدز Thread؟

يمكنك إنشاء حساب في تطبيق ثريدز Threads باستخدام حساب في إنستجرام مع الاحتفاظ بـ اسم المستخدم مفسه، كما يمكنكم متابعة الحسابات نفسها التي تتبعها في إنستجرام.

وبخطوات بسيطة يمكنك تنزيل تطبيق ثريدز Threads مجانا على غرار جميع خدمات "ميتا" الأخرى، عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ولمستخدمي هواتف آيفون عبر متجر آب ستور، ثم اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق ثريدز Threads بمجرد تثبيته على هاتفك.

الخطوة الثانية: من صفحة تسجيل الدخول، انقر على خيار تسجيل الدخول بحساب إنستجرام أو إنشاء حساب جديد.

الخطوة الثالثة: إذا انقرت على خيار "تسجيل الدخول بحساب إنستجرام"، سيظهر لك خيار آخر يسمى "استيراد من إنستجرام" Import From Instagram، وسيقوم Threads بسحب بياناتك من حسابك الخاص على إنستجرام.

الخطوة الرابعة: سيطلب منك ثريدز Threads القيام بضبط إعدادات الخصوصية، مثل "الحساب خاص" أو "عام".

الخطوة الخامسة: سيعرض لك ثريدز Threads قائمة الحسابات التي تتابعها في إنستجرام مع خيار "متابعة الكل" Follow All، بمجرد الانتهاء من ضبط هذا الخيار، سيظهر لك خيار Join Threads، اضغط عليه حتى تبدأ باستخدام التطبيق.

تطبيق ثريدز

كيف يعمل تطبيق ثريدز Threads؟

بمجرد تسجيل الدخول على تطبيق ثريدز Threads، يتم إخبار المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات إنستجرام، أنهم سيتمكنوا من الاحتفاظ بأسماء حساباتهم على إنستجرام، ولكن يمكنهم التعديل عليها بسهولة وتغيير السيرة ذاتية وملفات الارتباط بملفاتهم الشخصية،

ويتح لك تطبيق ثريدز Threads أيضا، إمكانية المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي تتابعها على حساب إنستجرام الخاص بك، كما سيقوم النظام الأساسي للتطبيق بحظر الحسابات التي حظرها المستخدم على إنستجرام، حيث تتمتع الخدمة النصية بشروط المستخم نفسها الموجودة على إنستجرام.

ثريدز Threads
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