إطلاق حساب جديد لموقع صدى البلد الإخباري على تطبيق ثريدز Threads

أعلن موقع صدى البلد الإخباري تدشين حسابه الرسمي على تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة المنافس الجديد لتطبيق تويتر، وذلك بعد إطلاقه رسميا اليوم الخميس من شركة منصات التواصل الاجتماعي ميتا، وذلك في إطار الحرص على التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويتيح تطبيق Threads التسجيل باستخدام الحساب الخاص بتطبيق إنستجرام الخاص بك، حيث يمكن متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستجرام.

كما يمكن للمستخدم كتابة بوست من 500 حرف، بما في ذلك الصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

كيفية استخدام Threads



إذا كنت ترغب في استخدام Threads، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر Google Play. وبعد ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- افتح التطبيق وانقر على "تسجيل الدخول باستخدام إنستجرام".

- إذا كان لديك بالفعل تطبيق إنستجرام مثبتًا على جهازك، سيقوم Threads بتسجيل الدخول تلقائيًا.

- إذا لم يكن لديك تطبيق إنستجرام المثبت، سيطلب منك تثبيته. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكنك تسجيل الدخول إلى Threads.

- بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك بدء إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء.

"من المنطقي أن يكون Threads هو أفضل بديل لتويتر حاليًا. فالتطبيق يشبه تويتر في كثير من الأشياء، بدءًا من التصميم وانتهاءً بالميزات. في الواقع، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب قانونية بين الشركتين في المستقبل. كما هو معروف، فإن Meta لا تتردد في نسخ ميزات وتصاميم منافسيها. على سبيل المثال، فإن ميزة القصص في إنستجرام، التي يستخدمها الكثيرون وتحظى بشعبية كبيرة، كانت في السابق مأخوذة من سناب شات، وعلى الرغم من الاعتراضات، حققت نجاحًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يحقق زوكربيرج نجاحًا مماثلاً مرة أخرى.

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