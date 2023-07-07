عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطلاق حساب جديد لموقع صدى البلد الإخباري على تطبيق ثريدز Threads

تطبيق Threads
تطبيق Threads

أعلن موقع صدى البلد الإخباري تدشين حسابه الرسمي على تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة المنافس الجديد لتطبيق تويتر، وذلك بعد إطلاقه رسميا اليوم الخميس من شركة منصات التواصل الاجتماعي ميتا، وذلك في إطار الحرص على التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويتيح تطبيق Threads التسجيل باستخدام الحساب الخاص بتطبيق إنستجرام الخاص بك، حيث يمكن متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستجرام.

كما يمكن للمستخدم كتابة بوست من 500 حرف، بما في ذلك الصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

كيفية استخدام Threads


 إذا كنت ترغب في استخدام Threads، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر Google Play. وبعد ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- افتح التطبيق وانقر على "تسجيل الدخول باستخدام إنستجرام".
- إذا كان لديك بالفعل تطبيق إنستجرام مثبتًا على جهازك، سيقوم Threads بتسجيل الدخول تلقائيًا.
- إذا لم يكن لديك تطبيق إنستجرام المثبت، سيطلب منك تثبيته. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكنك تسجيل الدخول إلى Threads.
- بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك بدء إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء.

"من المنطقي أن يكون Threads هو أفضل بديل لتويتر حاليًا. فالتطبيق يشبه تويتر في كثير من الأشياء، بدءًا من التصميم وانتهاءً بالميزات. في الواقع، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب قانونية بين الشركتين في المستقبل. كما هو معروف، فإن Meta لا تتردد في نسخ ميزات وتصاميم منافسيها. على سبيل المثال، فإن ميزة القصص في إنستجرام، التي يستخدمها الكثيرون وتحظى بشعبية كبيرة، كانت في السابق مأخوذة من سناب شات، وعلى الرغم من الاعتراضات، حققت نجاحًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يحقق زوكربيرج نجاحًا مماثلاً مرة أخرى.

https://www.threads.net/@elbaladofficial

تطبيق ثريدز Threads التواصل الاجتماعي تطبيق تويتر تطبيق Threads صدى البلد الإخباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

عمرو الدرديري عن كهربا: نراه 100 مليون جنيه

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

ترشيحاتنا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ