تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

قال الملياردير الأمريكي ومالك شركة تويتر إيلون ماسك، مساء الخميس، إن المنافسة جيدة لكن الغش ليس كذلك وذلك بعدما هددت تويتر بمقاضاة شركة ميتا بعد إطلاق تطبيق ثريدز.

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على ‏متجر "آب ستور" الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس. ‏ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ‏وماسك الانتقادات لأشهر، بل‎ ‎أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية ‏مختلطة على أرض‎ ‎الواقع في لاس فيجاس.‏

وعلى الرغم من أن ثريدز تطبيق مستقل بذاته، فإن المستخدمين بوسعهم تسجيل ‏الدخول باستخدام بياناتهم على إنستغرام ومتابعة نفس الحسابات، ما يجعل التطبيق ‏إضافة يسيرة لأكثر من ملياري مستخدم نشطين شهريا على تطبيق مشاركة ‏الصور.‏



ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح نشر نصوص قصيرة‎ ‎يمكن ‏للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها. ويمكن أن‎ ‎يصل طول ‏المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع مصورة‎ ‎تصل مدتها ‏إلى خمس دقائق، وفقا لمنشور لميتا على مدونة.‏