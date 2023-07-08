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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 15 ميزة لا تعرفها عن تطبيق ثريدز.. ميتا تصلح أكبر أخطاء Threads لإرضاء مستخدميه

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لعشاق الفئة المتوسطة.. ريلمي تطلق هواتف Nazro بقدرات فائقة وسعر منافس

أطلقت شركة ريلمي Realme، إصداراتها الأحدث من سلسلة نازرو Nazro بالأسواق العالمية، والتي تنطلق تحت اسم Narzo 60 و Nazro 60 Pro، بتصميم مشابه لهاتف Realme 11 Pro.

 

بوابة لـ ميتافيرس.. 15 ميزة لا تعرفها عن تطبيق ميتا ثريدز Threads

أطلقت شركة ميتا Meta الأمريكية، منصتها الاجتماعية الجديدة، ثريدز Threads التي جذبت الكثير من عمليات تسجيل الدخول منذ إطلاقها.

 

ينافس الكبار.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم فريد وقدرات تصوير فائقة

كشفت شركة تكنو Tecno، مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي يتميز بتصميمه الفريد وإمكاناته المطورة عن جميع الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

 

يؤدي لحذف إنستجرام .. ميتا تصلح أكبر أخطاء ثريدز Threads لإرضاء مستخدميه

قالت شركة ميتا Meta، إنها تعمل على تطوير خاصية جديدة لإصلاح خلل تطبيقها الجديد ثريدز Threads، الذي تسبب في غضب الملايين من مستخدميه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

 

لماذا يعد تطبيق ثريدز Threads أكبر تهديد لـ تويتر؟|القصة الكاملة

 

شهد ثريدز Thread، وهو تطبيق للرسائل النصية، ارتفاعا كبيرا في عدد الاشتراكات خلال الـ 48 ساعة الأولى من إطلاقه وصلت لـ 30 مليون مستخدم.

 

رغم تهديد تويتر.. زوكربيرج يتفاخر بعدد مشتركي ثريدز Threads الكاسح

نجح تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد ميتا ثريدز Meta Threads في جذب 70 مليون مستخدم في غضون يومين فقط بعد إطلاقه، وهو رقم قياسي جديد قال عنه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه "يتجاوز توقعاتنا".

 

وصفت زوكربيرج بالسحلية.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تغريدة الحساب المزيف

انتشر تطبيق ميتا الجديد ثريدز Threads، بسرعة الصاروخ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه "قاتل تويتر"، فهو المنافس الوحيد الذي يمتلك العديد من الميزات القوية للقضاء على هيمنة تويتر في مجال المشاركات النصية القصيرة.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا ثريدز Threads تويتر تكنولوجيا

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