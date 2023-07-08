أخبار التكنولوجيا.. 15 ميزة لا تعرفها عن تطبيق ثريدز.. ميتا تصلح أكبر أخطاء Threads لإرضاء مستخدميه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة ريلمي Realme، إصداراتها الأحدث من سلسلة نازرو Nazro بالأسواق العالمية، والتي تنطلق تحت اسم Narzo 60 و Nazro 60 Pro، بتصميم مشابه لهاتف Realme 11 Pro.

أطلقت شركة ميتا Meta الأمريكية، منصتها الاجتماعية الجديدة، ثريدز Threads التي جذبت الكثير من عمليات تسجيل الدخول منذ إطلاقها.

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كشفت شركة تكنو Tecno، مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي يتميز بتصميمه الفريد وإمكاناته المطورة عن جميع الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

يؤدي لحذف إنستجرام .. ميتا تصلح أكبر أخطاء ثريدز Threads لإرضاء مستخدميه

قالت شركة ميتا Meta، إنها تعمل على تطوير خاصية جديدة لإصلاح خلل تطبيقها الجديد ثريدز Threads، الذي تسبب في غضب الملايين من مستخدميه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

شهد ثريدز Thread، وهو تطبيق للرسائل النصية، ارتفاعا كبيرا في عدد الاشتراكات خلال الـ 48 ساعة الأولى من إطلاقه وصلت لـ 30 مليون مستخدم.

نجح تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد ميتا ثريدز Meta Threads في جذب 70 مليون مستخدم في غضون يومين فقط بعد إطلاقه، وهو رقم قياسي جديد قال عنه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه "يتجاوز توقعاتنا".

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انتشر تطبيق ميتا الجديد ثريدز Threads، بسرعة الصاروخ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه "قاتل تويتر"، فهو المنافس الوحيد الذي يمتلك العديد من الميزات القوية للقضاء على هيمنة تويتر في مجال المشاركات النصية القصيرة.