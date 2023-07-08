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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بوابة لـ ميتافيرس.. 15 ميزة لا تعرفها عن تطبيق ميتا ثريدز Threads

ثريدز Threads
ثريدز Threads

أطلقت شركة ميتا Meta الأمريكية، منصتها الاجتماعية الجديدة، ثريدز Threads التي جذبت الكثير من عمليات تسجيل الدخول منذ إطلاقها.

ووفقا لـ ميتا، فقد تم تصميم هذا النظام لتزويد المستخدمين بتجربة غامرة وتفاعلية أكثر من منصات الوسائط الاجتماعية العادية، تعد عملاقة التقنية تطبيق ثريدز Threads جزءا من رؤيتها المستقبلية لعالم الميتافيرس Metaverse، وهو عالم افتراضي حيث يمكن للناس التفاعل مع بعضهم البعض والأشياء الرقمية بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

 

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كيفية استخدام تطبيق ثريدز Threads


تشبه منصة ثريدز Threads موقع تويتر كثيرا، حيث يمكن للمستخدمين كتابة ومشاركة تحديثات نصية في الوقت الفعلي، وتسمح منصة المنشورات النصية بكتابة مشاركات حتى 500 حرف ويمكن أن تتضمن روابط وصورا وفيديوهات تصل مدتها إلى 5 دقائق، تسمح الميزة أيضًا بالمراسلة الخاصة بين المستخدمين.

ولاستخدام ثريدز Threads، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل التطبيق من App Store أو Google Play Store، وبمجرد التنزيل، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بحساباتهم على فيسبوك أو إنستجرام، سيطلب التطبيق بعد ذلك من المستخدمين إنشاء ملف تعريف وتحديد اهتماماتهم، يمكن للمستخدمين بعد ذلك البدء في مشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة.

وتعد إحدى الميزات الفريدة لتطبيق ثريدز Threads، هي القدرة على إنشاء تحديثات حالة مخصصة يمكن مشاركتها مع مجموعة مختارة من الأصدقاء، ويمكن للمستخدمين الاختيار من قائمة الحالات المحددة مسبقا أو إنشاء حالاتهم الخاصة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة ما يفعلونه أو يشعرون به مع مجموعة مختارة من الأصدقاء دون الحاجة إلى مشاركته علنا.

 ثريدز Threads

ميزات تطبيق ميتا ثريدز 


1. الصور الرمزية:


يقدم تطبيق ميتا ثريدز خاصية الأفاتر على غرار باقي خدمات الشركة، وهي عروض رقمية قابلة للتخصيص للمستخدمين يمكن استخدامها عبر منصات Meta المختلفة، بما في ذلك فيسبوك وماسنجر وإنستجرام،  ويمكن للمستخدمين تخصيص صورهم الرمزية بأشكال جسدية وشعر وملابس جديدة للتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. 

ويوفر متجر ميتا أفاتارز أيضا ملابس رقمية من ماركات أزياء رائدة، مثل Balenciaga و Prada و Thom Browne، ويمكن استخدام الصور الرمزية للتعبير عن شخصية المستخدم وروح الدعابة وحس الموضة، وتظهر تحسيناته على الشعر والملابس والعينين في الملصقات وصور الملف الشخصي وصور الغلاف والمزيد.

2. المساحات الافتراضية:


يمكن للمستخدمين إنشاء المساحات الافتراضية الخاصة بهم وتخصيصها، مثل الغرف أو المباني بأكملها، ويمكن استخدام هذه المساحات للتواصل الاجتماعي أو الألعاب أو الأنشطة الأخرى.

3. التفاعلات الاجتماعية:


تم تصميم ميتا ثريدز لتسهيل التفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين، ويمكن للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض والانضمام إلى المجموعات وحضور الأحداث.

4. الأغراض الافتراضية:


يمكن للمستخدمين إنشاء كائنات افتراضية والتفاعل معها، مثل الأثاث والمركبات والعناصر الأخرى، يمكن استخدام هذه الكائنات لتزيين المساحات الافتراضية أو لأغراض أخرى.

5. الألعاب:


تتضمن ميتا ثريدز مجموعة متنوعة من الألعاب التي يمكن للمستخدمين لعبها مع بعضهم البعض، تتراوح هذه الألعاب من الألغاز البسيطة إلى الألعاب متعددة اللاعبين الأكثر تعقيدا.

6. الأسواق الافتراضية:


يمكن للمستخدمين شراء وبيع العناصر الافتراضية، مثل الملابس والإكسسوارات والأشياء الأخرى، تم تصميم هذه الأسواق لتكون سهلة الاستخدام.

7. الواقع الافتراضي:


تم تصميم ميتا ثريدز لتكون متوافقة مع سماعات الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين بتجربة العالم الافتراضي بطريقة أكثر غامرة.

8. الخصوصية:


تتضمن ميتا ثريدز مجموعة متنوعة من ميزات الخصوصية، مثل القدرة على التحكم في من يمكنه رؤية ملفك الشخصي والمعلومات التي تتم مشاركتها.

9. إمكانية الوصول:


تم تصميم ميتا ثريدز ليكون متاحا للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ميزات مثل دعم تحويل النص إلى كلام وقارئ الشاشة.

10. الأمن:


تتضمن ميتا ثريدز مجموعة متنوعة من ميزات الأمان لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية، مثل البرامج الضارة وهجمات التصيد.

11. تعزيز الخصوصية والتحكم:


تعطي ميتا ثريدز الأولوية للخصوصية من خلال منح المستخدمين تحكما كاملا في من يمكنه مشاهدة منشوراتهم.

12. نشر ما يصل إلى 500 حرف:

يمكن أن يصل طول مشاركات سلاسل الرسائل على تطبيق ثريدز إلى 500 حرف ويمكن أن تتضمن روابط وصورا وفيديوهات تصل مدتها إلى 5 دقائق.

13. إصدار إنستجرام المستند إلى النصوص:


ثريدز عبارة عن إصدار نصي من إنستجرام يسمح للمستخدمين بمشاركة التحديثات والتواصل مع الآخرين في الوقت الفعلي.

14. مساحة منفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة:


يوفر ثريدز مساحة منفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة، والتي تختلف عن خلاصة إنستجرام الرئيسية.

15. تطبيق مصاحب لـ إنستجرام:


يعتبر ثريدز هو تطبيق مصاحب لـ إنستجرام ، ويمكن للمستخدمين ربط حساب إنستجرام الخاص بهم بـ Thread تلقائيا بمجرد تنزيل التطبيق.

 ميتا ثريدز
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