بدون حذف إنستجرام.. كيف تعطل حسابك على ثريدز؟

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق تطبيق ثريدز Threads، وهو بديل الجديد الذي تقدمه Meta لمنافسه تويتر، ففي حال إذا انضممت إلى منصة المنشورات النصية الجديدة، وسط الموجة الأولى من عمليات تسجيل الدخول للمنصة، وشعرت أنه ليست الشبكة الاجتماعية المناسبة لك، فإليك ما يمكنك فعله لإزالة حسابك من شبكة التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، لا يزال تطبيق ثريدز Threads في أيامه الأولى، فإذا كنت تعتقد أن فائدة الشبكة الاجتماعية هو منافسة موقع تويتر فقط، ولكنك قمت التسجيل في Thread للتأكد من ذلك، وترغب في حذف حسابك على منصة المنشورات النصية المملوكة لشركة "ميتا".

ولسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، هذا لأن تطبيق ثريدز Threads، يعتمد على حساب إنستجرام بشكل إساسي، وبمجرد إنشاء ملف تعريف ثريدز، فإن الطريقة الوحيدة لحذفه هي أيضا حذف حساب إنستجرام الخاص بك.

وللتغلب على هذه المشكلة، نصح بعض المستخدمين الذين قرروا مغادرة ثريدز، بإلغاء تنشيط ملف تعريف ثريدز الخاص بك في أي وقت كطريقة بديلة مؤقتة لحذف الحساب، ولكن لا يمكن حذف ملف تعريف ثريدز الخاص بك إلا عن طريق حذف حساب إنستجرام الخاص بك، وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ ثريدز.

وبمعنى آخر، تحتفظ شركة “ميتا” بشكل أساسي بحساب إنستجرام الخاص بك، كـ رهينة لتشجيعك على الاحتفاظ بملفك الشخصي على تطبيق ثريدز، إذا لم تكن ترغب في حذف حساب إنستجرام الخاص بك، فإن البديل الوحيد هو إلغاء تنشيط ملف تعريف الشخصي على ثريدز.

وقبل المتابعة، لاحظ فقط أنه عند إلغاء تنشيط ملف التعريف الخاص بك على ثريدز، لن تكون مشاركاتك وتفاعلاتك مع منشورات الآخرين مرئية حتى تقوم بإعادة تنشيطه مرة أخرى، ومع ذلك، ستبقى هذه المنشورات على خوادم ثريدز ما لم تحذفها يدويا واحدة تلو الأخرى، وإذا قمت بحذف حساب إنستجرام الخاص بك، فستظل بياناتك على ثريدز مخزنة على خوادم “ميتا” لمدة تصل إلى 90 يوما.

كيفية إلغاء تنشيط حساب ثريدز

1. افتح تطبيق ثريدز، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

2. اضغط على أيقونة القائمة المكونة من سطرين في أعلى يمين ملفك الشخصي.

3. اضغط على أيقونة الحساب Account.

تطبيق ثريدز

4. انقر فوق إلغاء تنشيط الملف الشخصي Deactivate.

5. اضغط على تعطيل تنشيط الملف الشخصي على ثريدز Deactivate Threads profile .

6. قم بتأكيد اختيارك لإلغاء التنشيط Deactivate عند المطالبة بذلك.

تطبيق ثريدز

وفي حال غيرت رأيك بعد تعطيل حسابك، يمكنك إعادة تنشيط ملفك الشخصي على تطبيق ثريدز فقط ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك القيام بذلك سوى مرة واحدة في الأسبوع.