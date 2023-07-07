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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

المعركة بدأت.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز

تويتر وثريدز
تويتر وثريدز

هدد موقع تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، بسبب منصتها الجديدة المعروفة باسم ثريدز Thread، وذلك في رسالة أرسلها أليكس سبيرو، محامي تويتر، إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم "مارك زوكربيرج".

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، تتطلع شركة "ميتا"، التي أطلقت تطبيق ثريدز Thread يوم الأربعاء الماضي، والذي سجل أكثر من 30 مليون اشتراك في يومه الأول، إلى هز عرش موقع تويتر المملوك لـ إيلون ماسك من خلال الاستفادة من مليارات المستخدمين على منصة إنستجرام والذي يحظى بقاعدة مستخدمين تضم 2 مليار مستخدم نشط.

 

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تويتر تهدد بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز

وأفاد موقع سيمافور الإخباري، نقلا عن رسالة أوصلها محامي تويتر، إلى ‏زوكربيرج بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة شركة "ميتا"، بعد اتهمها بتوظيف موظفين سابقين في تويتر "كانوا وما زالوا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالشركة". ‏

وكتب سبيرو في الرسالة: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة "ميتا" باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على تويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وقال آندي ستون، المتحدث باسم شركة "ميتا"، في إحدى منشورات ثريدز : "لا أحد في فريق هندسة ثريدز هو موظف سابق في تويتر هذا ليس شيئا".

وقال موظف كبير سابق في تويتر لرويترز، إنهم ليسوا على علم بأي موظفين سابقين يعملون في ثريدز ولا أي من كبار الموظفين هبطوا في ميتا على الإطلاق.

وفي غضون ذلك، قال إيلون ماسك مالك موقع تويتر، "المنافسة جيدة، والغش ليس كذلك"، ردا على تغريدة تستشهد بالأخبار.

ومنذ استيلاء ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي، ظهر العديد من المنافسين لـ تويتر من بينها Mastodon و Bluesky من بين آخرين، ومع ذلك، فإن واجهة المستخدم الخاصة بـ ثريدز تشبه منصة المدونات الصغيرة، وعلى الرغم من ذلك تفتقر منصة "ميتا" الجديدة لميزات أخرى مثل عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية أو الرسائل المباشرة.

ويشار إلى أن التحدي الأحدث لـ تويتر، يأتي بعد سلسلة من القرارات الفوضوية التي أصدرها إيلون ماسك منذ توليه إدارة الشركة، مما تسبب في إبعاد كل من المستخدمين والمعلنين، بما في ذلك أحدث خطوة لماسك للحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم.

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