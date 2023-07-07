هتخسرك إنستجرام.. شكوى من مشكلة كبرى بـ ثريدز تغضب الملايين

اجتذب تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا" ‏MetaK أكثر من 30 مليون ‏مشترك في أول 24 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لشبكة تويتر ‏Twitter‏ ‏المملوكة لـ إيلون ماسك، ويتعامل معه المستخدمون على أنه تطبيقا جديدا كبديل لتويتر.

وقال مارك زوكربيرج في منشور على التطبيق إن ثريدز - أحدث منافس لـ تويتر - الذي تم إطلاقها في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، سجل أكثر من 10 ملايين شخص خلال الساعات السبع الأولى من إطلاقه.

شكوى من مشكلة كبرى بـ ثريدز تغضب الملايين

وعلى الرغم من أنه تطبيق جديد لا يزال به بعض الأخطاء التقنية، ولكن ثريدز الذي تصدر عناوين وسائل الأخبار خلال الساعات الماضية، يعاني من مشكلة خطيرة قد يواجهها الذين قد لا تعجبهم منصة الرسائل النصية الجديدة.

ونظرا لأن التطبيق يعتمد على إنستجرام بشكل خاص، سيكتشف الأشخاص الذين يحاولون حذف حساباتهم ومغادرة ثريدز إلى الأبد، أنه لا يمكنهم ذلك بدون حذف حساباتهم على إنستجرام أيضا، لأن الحسابين مرتبطان معا.

ومع تصدر تطبيق ثريدز "الترند" مع ظهوره لأول مرة، أُطلق عليه المستخدمون لقب "قاتل تويتر"، وسارعو في تجربة النظام الأساسي الجديد، وكان البعض ينشرون أنهم سيتخلون عن استخدام تويترالذي يديره إيلون ماسك، من أجل تطبيق شركة ميتا الجديد.

وتم إطلاق "ثريدز " بعد استيلاء إيلون ماسك على منصة تويتر خلال العام الماضي ، مما أدى إلى العديد من التغييرات في تجربة المستخدم، وفي الآونة الأخيرة، وضع النظام الأساسي قيودا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميا، حيث تتيح تويتر للحسابات التي تم التحقق منها القدرة على قراءة 10000 تغريدة يوميا، والحسابات لم يتم التحقق منها 1،000 تغريدة يوميا، وحسابات جديدة لم يتم التحقق منها 500 مشاركة فقط.

وبينما يسعد البعض بالحصول على بديل لـ تويتر، لم يستطع الآخرون العثور على البهجة فيه وتطلعوا إلى حذف حساباتهم ، ليتفاجئوا بعد ساعات قليلة بأنهم لن يتمكنوا من حذف الحساب الذي إنشاؤه على المنصة الجديدة، ولكن سيتعين عليهم أيضا حذف حساب إنستجرام، وفقا لسياسة الخصوصية التكميلية لـ ثريدز وصفحة مركز المساعدة الخاصة بالتطبيق.

وكما تشير السياسة الخاصة بموقع إنستجرام، إلى أنه يمكن أن يؤدي حذف إنستجرام إلى حذف حساب ثريدز، حيث يتم ربط سلاسل المحادثات و إنستجرام معا، ويجب أن يكون لدى المستخدمين المحتملين لـ ثريدز حساب إنستجرام قبل الاشتراك به، وعند التسجيل في ملف تعريف سلاسل الرسائل، هناك خيار لاستيراد المعلومات الحيوية والمتابعين مباشرة من إنستجرام.

ومع ذلك، هناك طريقة للتغلب على هذه المشكلة، ولكن لن يتم حذف حساب ثريدز الخاص بك من الناحية الفنية، إذ تنص شروط إخلاء المسؤولية في مركز المساعدة الخاص بتطبيق ثريدز، على أنه يمكن للمستخدمين في سلاسل المحادثات حذف مشاركات فردية أو إلغاء تنشيط حساباتهم مؤقتا، مما يعني أن مشاركاتهم لن تكون مرئية للآخرين حتى يختاروا إعادة التنشيط. لذلك، بينما سيتم إخفاء الحساب عن جميع المستخدمين الآخرين، لن يتم حذف الحساب بالكامل.

ولجأ بعض مستخدمي ثريدز إلى موقع تويتر للشكوى من هذا الجزء من التطبيق المنافس، وقال متحدث باسم شركة “ميتا” لموقع Insider في بيان: “ إن الشركة تعمل على حل هذه المشكلة”.