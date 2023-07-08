يؤدي لحذف إنستجرام .. ميتا تصلح أكبر أخطاء ثريدز Threads لإرضاء مستخدميه

قالت شركة ميتا Meta، إنها تعمل على تطوير خاصية جديدة لإصلاح خلل تطبيقها الجديد ثريدز Threads، الذي تسبب في غضب الملايين من مستخدميه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "insider"، وصل تطبيق ثريدز Threads في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسجل الأشخاص باسم المستخدم لحساب إنستجرام الخاص بهم، حيث يتم تشغيل بديل تويتر الجديد بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي التي تركز على الصور.

ومع ذلك، فقد اكتشف الملايين من مستخدميه خلل تقني بالتطبيق، من شأنه أنه لا يمكنكهم من حذف الحساب على منصة المنشورات النصية بمجرد إنشائه؛ إلا مع حذف ملفاتهم الشخصية على إنستجرام أولا، يمكن فقط للمستخدمين تعطيل الحساب مؤقتا.

ميتا تصلح خلل ثريدز Threads الذي يؤدي لحذف إنستجرام



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن "ميتا" تعمل على تطوير طريقة لمستخدمي تطبيقها الجديد ثريدز Threads، ليتمكنوا من حذف حساباتهم دون الحاجة أيضًا إلى حذف ملفاتهم الشخصية على إنستجرام.

ثريدز Threads

وفي وقت سابق، كشف آدم موسيري، رئيس شركة إنستجرام، أن "ميتا" على دراية بالمشكلة وتعمل على حل بديل، واقترح على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم في حال رغبوا في عدم الاستمرار في استخدام ثريدز.

وبدأت المخاوف بشأن ثريدز، تطبيق "ميتا" المنافس لـ تويتر، في التحريك بعد إطلاقه عندما لاحظ بعض المستخدمين أنهم لن يتمكنوا من حذف حساباتهم بالكامل دون حذف حساب إنستجرام الخاص بهم أيضا.

وذلك نظرا، لأن منصة ثريدز تتطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على إنستجرام قبل التسجيل بالخدمة، وعند تنزيل التطبيق وفتحه ، توفر الخدمة خيارا لاستيراد المعلومات الحيوية والمتابعين من ملف تعريف إنستجرام الحالي للمستخدم.

وتنص سياسة الخصوصية التكميلية للتطبيق حاليا على أن "ملف تعريف ثريدز الخاص بك هو جزء من حساب إنستجرام الخاص بك، ويمكن حذفه في أي وقت عن طريق حذف حساب إنستجرام نفسه.

وصرح أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "ميتا"، إن الشركة تعمل حاليا على "إصلاح" المشكلة، في منشور على موقع ثريدز ردا على الكاتب والممثل داني فرنانديز، الذي شارك لقطة شاشة لسياسة المنصة الحالية، مقترحا أنه يجب على الأشخاص حث الشركة الأمريكية على تغييره، كما اشتكى عدد من مستخدمي ثريدز الآخرين، قائلين إنهم شعروا بأنهم "محاصرون" بسبب سياسة التطبيق.

ويشار إلى أن تطبيق ثريدز Threads، الذي تم إطلاقه في 6 يوليو كتطبيق منافس لـ تويتر، تتيح للمستخدمين نشر رسائل نصية ومقاطع فيديو وصور GIF قصيرة وتضمين منشورات إنستجرام في سلاسل الرسائل، وكما يمكنهم أيضا الإعجاب بالمشاركات والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها، ولكن العديد من الميزات الأخرى لا تزال مفقودة، وسيؤدي إلغاء تنشيط الحساب إلى إخفاء الملف الشخصي وأي محتوى منشور بشكل مؤقت فقط.