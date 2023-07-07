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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب تطبيق ثريدز Threads.. والسبب إنستجرام

تطبيق ثريدز Threads
تطبيق ثريدز Threads

ضرب عطل فني مفاجئ تطبيق ثريدز Threads، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاقه ووصوله لمستخدمي إنستجرام في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حصدت منصة المنشورات النصية أكثر من 30 مليون مشترك في أول يوم لإطلاقها.

ووفقا لموقع تتبع الإعطال "downdetector"، أبلغ مستخدمو تطبيق ثريدز Threads، عن وجود عطل بتطبيق ميتا الجديد ضرب خاصية نشر الصور وتصفح الصفحة الرئيسية لبعض المستخدمين، ولم يتمكن البعض الآخر من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على المنصة.

 

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عطل يضرب موقع إنستجرام يصيب تطبيق ثريدز بالشلل


وأفاد موقع "downdetector" المتخصص في رصد أعطال التطبيقات على الإنترنت، بأن عطل مفاجئ ضرب موقع إنستجرام أيضا، وأن أكثر من 10 آلاف مستخدم اشتكوا من وجود عطل بمنصة الصور الشهيرة، حيث لم يتمكن 62% من استخدام التطبيق، وواجه 20% منهم من عدم مشاركة المنشورات، بينما لم يستطيع 18% منهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على إنستجرام.

ونظرا لأن تطبيق ثريدز Threads، يعتمد نظامه الأساسي على موقع إنستجرام فبالتبعية قد يعاني مستخدمو منافس تويتر الجديد من بعض مشاكل بالتطبيق.

وشملت معظم المشاكل المبلغ عنها، حوالى 59% من المتأثرين الذين لم يتمكنوا من فتح تطبيق ثريدز Threads على هواتفهم، بينما أوضح 26% منهم بأنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فيما أشار 15% منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع ثريدز على الإنترنت.

أول عطل يضرب تطبيق ثريدز Threads بعد إطلاقه بـ 48 ساعة

ويشار إلى أن تطبيق ثريدز Threads، هو تطبيق قائم على النص ينافس موقع تويتر الشهير، ويتيح لك تطبيق ميتا الجديد تسجيل الدخول والاشتراك بالخدمة باستخدام الحساب الخاص بتطبيق إنستجرام، حيث يمكن متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستجرام.

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