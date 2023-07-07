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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجيب ساويرس يمتنع عن دخول Threads.. ويوجه رسالة خاصة إلي إيلون ماسك

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلي إيلون ماسك، صاحب تطبيق “تويتر”، وذلك عقب مهاجمته ل مارك زوكربيرج، بسبب تطبيق Threads.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “أنا ولائي لتويتر لا تقلق، حتي النسخ واللصق لا يعمل في بعض الأحيان”.

وهدد موقع تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، بسبب منصتها الجديدة المعروفة باسم ثريدز Thread، وذلك في رسالة أرسلها أليكس سبيرو، محامي تويتر، إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم "مارك زوكربيرج".

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، تتطلع شركة "ميتا"، التي أطلقت تطبيق ثريدز Thread يوم الأربعاء الماضي، والذي سجل أكثر من 30 مليون اشتراك في يومه الأول، إلى هز عرش موقع تويتر المملوك لـ إيلون ماسك من خلال الاستفادة من مليارات المستخدمين على منصة إنستجرام والذي يحظى بقاعدة مستخدمين تضم 2 مليار مستخدم نشط.

وأفاد موقع سيمافور الإخباري، نقلا عن رسالة أوصلها محامي تويتر، إلى ‏زوكربيرج بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة شركة "ميتا"، بعد اتهمها بتوظيف موظفين سابقين في تويتر "كانوا وما زالوا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالشركة". ‏

وكتب سبيرو في الرسالة: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة "ميتا" باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على تويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وقال آندي ستون، المتحدث باسم شركة "ميتا"، في إحدى منشورات ثريدز : "لا أحد في فريق هندسة ثريدز هو موظف سابق في تويتر هذا ليس شيئا".

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