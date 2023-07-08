وصفت زوكربيرج بالسحلية .. تعليق صادم من إيلون ماسك على تغريدة الحساب المزيف

انتشر تطبيق ميتا الجديد ثريدز Threads، بسرعة الصاروخ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه "قاتل تويتر"، فهو المنافس الوحيد الذي يمتلك العديد من الميزات القوية للقضاء على هيمنة تويتر في مجال المشاركات النصية القصيرة.

ومع تصدر ثريدز Threads، ترند تويتر تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير صورة لتغريدة على ما يبدو أنه لحساب مالك المنصة إيلون ماسك، والتي وصف فيها الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، بـ “السحلية” بعد طرح تطبيق ثريدز.

واعتبر الكثيرين أن هذه التغريدة التي لاقت روجا كبيرا بين مستخدمي تويتر، تعبر عن ندم إيلون ماسك، لشرائه شركة تويتر ويتهم فيها زوكربيرج بسرقة فكرة موقع التدوينات العالمي، قال فيها: "أنفقت 44 مليار دولار على تطبيق تويتر.. والآن "فتى يشبه السحلية" ينسخ ويقص ويدعي أنه مبتكر".

ولكن في الحقيقة هذه التغريدة لا تمت إلى إيلون ماسك بصلة، وهي صادرة عن حساب مزيف وساخر يحمل اسم @ElonMuskAOC، وعلى الرغم من أن هذا الحساب موثق وحصل على علامة تويتر الزرقاء، فهو في الوقت نفسه يحمل وصورة إيلون ماسك الموجودة في الحساب الرسمى.

ومن أجل إثارة الجدل وإشعال تحدي القائم بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج بسبب تطبيق ثريدز، قام الحساب الذي يحمل ملفه التعريفي اسم Elon Musk (Parody)، بمشاركة عدة تغريدات أخرى تهاجم زوكربيرك تبدو أنها على لسان مالك منصة تويتر.

تعليق صادم من إيلون ماسك على تغريدة الحساب المزيف

وردا على تغريدة الحساب المزيف، كتب الملياردير الأمريكي ومالك شركة تويتر إيلون ماسك، تعليقا على تغريدة الحساب المزيف التي يهاجم فيها مارك زوكربيرج، قائلا: "يعتقد الكثير من الأشخاص أن هذا الحساب ملك لى".

تعليق صادم من إيلون ماسك على تغريدة الحساب المزيف

الجدير بالذكر أن تطبيق ثريدز، الذي أطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، تصدر قائمة التطبيقات المجانية على ‏متجر "آب ستور" الخاص بشركة أبل في بريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، ‏ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ‏وماسك الانتقادات لأشهر، بل‎ ‎أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية ‏مختلطة على أرض‎ ‎الواقع في لاس فيجاس.‏