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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس الكبار.. تكنو تكشف عن هاتف بتصميم فريد وقدرات تصوير فائقة

Camon 20 Premier
Camon 20 Premier

كشفت شركة تكنو Tecno، مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي يتميز بتصميمه الفريد وإمكاناته المطورة عن جميع الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف تكنو الجديد Camon 20 Premier، إلى السوق الهندية كأول سوق عالمي للجهاز الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي، ويتوفر في لونين هما الأسود والأزرق السماوي، مع تكوين ذاكرة واحدة بسعة 8 رام + 512 جيجابايت.

 

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سعر تكنو Camon 20 Premier

يبلغ سعر هاتف تكنو Camon 20 Premier، في الهند حوالى 360 دولار (أي ما يعادل 11000 جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 20 Premier

مواصفات هاتف تكنو كامون 20 بريمير

يتم تشغيل هاتف Camon 20 Premier، بواسطة معالج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 8050، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت يمكن توسيعها بمقدار 8 جيجابايت أخرى باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع، مقترنة بذاكرة داخلية مدمجة بسعة 512 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 20 Premier

ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم التقليدية من تكنو HiOS 13 المستندة على نظام التشغيل Android 13، ويحزم هاتف Camon 20 Premier 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، والتي يمكنها شحن الجهاز بالكامل في أقل من 50 دقيقة.

وزودت تكنو هاتفها الجديد Camon 20 Premier ، بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 20 Premier

ويتميز هاتف Camon 20 Premier، بأربع كاميرات فائقة الوضوح، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية تعمل بالذكاء الاصطناعي من تكنو بدقة 32 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشتمل الميزات المتبقية في هاتف تكنو Camon 20 Premier على الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت ستريو.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 20 Premier
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