عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"تكنو" تستعد لطرح هاتف متوسط المدى بتصميم غريب

Tecno
Tecno

بدأت منذ فترة تظهر تسريبات عن Tecno Pova 5 4G من شركة "تكنو" والآن ظهرت تسريبات تكشف صور جديدة للهاتف القادم الذي بدى بلغة تصميم مختلف تماما عن تلك التي اعتادت الشركة أن تقدمها في عروضها السابقة.

يبدو أن العلامة التجارية الصينية “تكنو” تبحث عن تجديد المظهر بالكامل لذلك لجأت إلى الظهر المعدني مع شكل بيضاوي في المنتصف وجزيرة الكاميرا كلها زجاجية بفتحتين كبيرتين وثالثة أصغر بجانب فلاش LED. 

Tecno 

قام الخبير التقني Paras Guglani بمشاركة المواصفات الخاصة بالجهاز الجديد من "تكنو"

مواصفات Tecno Pova 5 4G

يحتوي الهاتف الذكي Tecno Pova 5 4G المنتظر على شاشة عرض نوعها IPS LCD مثقوبة في المنتصف مقاس 6.82 بوصة بجودة HD + ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. 

يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، مما يوفر إمكانات تصوير متعددة الاستخدامات.

ملك التصوير.. مميزات أحدث هاتف 5G من تكنو

حصريا تكنو تطلق أولى هواتفها بـ أندرويد 14.. سعر ومواصفات

يتم تشغيل الجهاز بوساطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح MediaTek Helio G99.مع نظام تشغيل أندرويد 13، مما يوفر تجربة مستخدم محسنة ودعم Widevine L1 لبث المحتوى عالي الدقة على منصات OTT. 

يحزم الهاتف وحدة بطارية سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة ، من المتوقع أن يدعم Pova 5 4G الشحن السريع بقوة 45 وات. سيكون الهاتف الذكي متاحًا في خيارين للألوان ، وهما الذهبي والأسود، ويوفران ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم.

تكنو TECNO Tecno Pova 5 4G هاتف هاتف متوسط المدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

موضوعات متعلقة

حافظ على خصوصيتك.. إزاي تستخدم ميزة القفل في شات WhatsApp

الفئة المتوسطة.. هاتف أندرويد جديد من OnePlus بـ16 جيجابايت رام

بـ 1400 جنيه.. Amazfit تكشف عن ساعتها الذكية POP 3S

اتخلص من الإشعارات المزعجة مع إصدار Windows 11 الجديد

بطارية تدوم 3 أيام.. نوكيا تطرح تابلت Nokia T21 للطبقة المتوسطة

أداة مخفية في Gmail .. إزاي تلغي رسالة بريد إلكتروني بعد الإرسال

حافظ على وقتك ومجهودك.. 3 طرق لتحويل فيديو YouTube لنص مكتوب اعرف الخطوات

ميتا توحد ميزة «القنوات» على تطبيق إنستجرام عالميا.. اعرف إزاي تستخدمها

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ