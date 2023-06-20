"تكنو" تستعد لطرح هاتف متوسط المدى بتصميم غريب

بدأت منذ فترة تظهر تسريبات عن Tecno Pova 5 4G من شركة "تكنو" والآن ظهرت تسريبات تكشف صور جديدة للهاتف القادم الذي بدى بلغة تصميم مختلف تماما عن تلك التي اعتادت الشركة أن تقدمها في عروضها السابقة.

يبدو أن العلامة التجارية الصينية “تكنو” تبحث عن تجديد المظهر بالكامل لذلك لجأت إلى الظهر المعدني مع شكل بيضاوي في المنتصف وجزيرة الكاميرا كلها زجاجية بفتحتين كبيرتين وثالثة أصغر بجانب فلاش LED.

Tecno

قام الخبير التقني Paras Guglani بمشاركة المواصفات الخاصة بالجهاز الجديد من "تكنو"

مواصفات Tecno Pova 5 4G

يحتوي الهاتف الذكي Tecno Pova 5 4G المنتظر على شاشة عرض نوعها IPS LCD مثقوبة في المنتصف مقاس 6.82 بوصة بجودة HD + ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، مما يوفر إمكانات تصوير متعددة الاستخدامات.

يتم تشغيل الجهاز بوساطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح MediaTek Helio G99.مع نظام تشغيل أندرويد 13، مما يوفر تجربة مستخدم محسنة ودعم Widevine L1 لبث المحتوى عالي الدقة على منصات OTT.

يحزم الهاتف وحدة بطارية سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة ، من المتوقع أن يدعم Pova 5 4G الشحن السريع بقوة 45 وات. سيكون الهاتف الذكي متاحًا في خيارين للألوان ، وهما الذهبي والأسود، ويوفران ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم.