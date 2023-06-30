على شكل روبوت.. تكنو تكشف عن Pova 5 متوسط المدى ببطارية عملاقة

كشفت شركة "تكنو" Tecno الصينية عن هاتف جديد في سلسلة Pova متوسطة المدى، ويحمل اسم تجاري Pova 5 في بلد الأم ومن المقرر أن يصل إلى الأسواق العالمية بعدة مواصفات جديرة بالاهتمام.

يحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية كبيرة للغاية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 45 وات مع تصميم حديث وجذاب بجوانب وشاشة مسطحة. في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الموبايل الجديد وفقا لما جاء في تقرير gizmochina المتخصص.

Tecno Pova 5

مواصفات Tecno Pova 5

طرحت الشركة هاتفها الجديد بلغة تصميم حديثة أسمتها Turbor Mecha، وهي العادة التي تتبعها شركة "تكنو" مع كل جهاز جديد تطلقه، تحب أن يكون بتصميم مختلف عن كل الهواتف السائدة والمنتشرة في الأسواق. من المفترض أن تكون لغة التصميم الجديدة ل" بوفا" مثل خطوط الروبوت على الظهر. لا يختلف التصميم كثيرًا عن إصدار Free Fire الخاص بالألعاب، الاختلاف في اللوان وبعض الملصقات وصندوق التغليف المخصص.

بالعودة إلى المواصفات ، يأتي Tecno Pova 5 بشاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة 1080 × 24460 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل الهاتف بواسطة وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G99 SoC متوسط المدى ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام. إن أهم ما يميز تكنو بوفا الجديد بطاريته الضخمة التي تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن بقدرة 45 وات.

يأتي الجهاز مزودًا بشاحن داخل الصندوق يمكنه تزويد البطارية بالطاقة بنسبة تصل إلى 50٪ في 21 دقيقة فقط وتصل إلى 100% في 60 دقيقة. يدعم Pova 5 الشحن العكسي بقوة 10 وات.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي ، حصل Tecno Pova 5 على كاميرا 50 ميجابيكسل في الخلف مع مستشعر عمق. في المقدمة ، هناك كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يقال إن Tecno ستجعل Pova 5 متاحًا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في وقت لاحق من العام الحالي، سيتم تقديم الجهاز في ألوان الأزرق Hurricane Blue والذهبي Amber Gold و الأسودMecha Black. لم تعلن الشركة بعد عن أسعار الجهاز حتى الآن