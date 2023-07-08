رغم تهديد تويتر.. زوكربيرج يتفاخر بعدد مشتركي ثريدز Threads الكاسح

نجح تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد ميتا ثريدز Meta Threads في جذب 70 مليون مستخدم في غضون يومين فقط بعد إطلاقه، وهو رقم قياسي جديد قال عنه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه "يتجاوز توقعاتنا".

وعلى الرغم من تهديد شركة تويتر العلني، تفاخر رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، بعدد المستخدمين الجدد الذين تهافتوا على الاشتراك في تطبيق ميتا الجديد "ثريدز"، وفي منشور له على منصة المنشورات النصية، أعلن مالك فيسبوك أن أعداد المشتركين في Threads وصلت إلى 70 مليون اشتراك.

وقال: "إن 70 مليون مشترك يستخدمون ثريدز اعتبارا من هذا الصباح، الرقم تخطى توقعاتنا بكثير".

Threads

ووفقا لتقرير شاركه موقع "searchenginejournal"، أصبح عدد مستخدمي ثريدز الآن أكثر من 80،457،633، وبالوتيرة الحالية من المحتمل أن تصل قاعدة مستخدمي تطبيق ميتا الجديد إلى 100 مليون مستخدم في غضون أيام قليلة.

يأتي إطلاق تطبيق ثريدز، كبديل لـ تويتر في وقت تتعثر فيه منصة التدوينات العالمية، التي بلغ عدد مستخدميها 237.8 مليون مستخدم اعتبارا من يوليو 2022، إلى جانب تحدى علني بين قطبي التكنولوجيا، مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، توعد فيه الأخير نظيره رئيس شركة فيسبوك بـ "نزال في قفص".

ويحتل تطبيق ثريدز حاليا المرتبة الأولى بين التطبيقات المجانية على متجر تطبيقات آبل "آب ستور في الولايات المتحدة.

وتشير بعض التقارير إلى أن السبب الرئيسي في الانتشار السريع لتطبيق ثريدز بين المستخدمين، هو أن ميتا تعتمد بشكل اساسي على تطبيق انستجرام الذي يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالي هناك سهولة في انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، بنفس اسم المستخدم وكلمة السر.

تويتر تهديد بمقاضاة "ميتا"

وردا على إطلاق تطبيق ثريدز، توعدت شركة تويتر بمقاضاة شركة "ميتا"، بعد أن اتهمتها بشكل علني بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية لموقع تويتر، بعد إطلاق منصتها الجديدة.

وكتب محامي شركة تويتر، "أليكس سبيرو"، رسالة تحذيرية إلى ميتا طالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصة تويتر، وزعم في رسالته أن مالك فيسبوك استعان عمدا بموظفين سابقين في شركة تويتر، لتقليد واستنساخ التطبيق، وأنه حصل على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.